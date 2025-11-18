Motorista resulta herido de bala en riña por tránsito; agresor fue detenido por la PNC

Un altercado por el tránsito vehicular terminó en violencia en el sector Granero de La Terminal, zona 4 capitalina, donde un hombre fue detenido luego de disparar contra un motorista.

Según el reporte de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo “N”, de 42 años, fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba escapar de la escena.

El detenido se conducía en el vehículo con placas P-997JCK y, tras una discusión, accionó un arma de fuego contra un joven de 19 años que viajaba en la motocicleta M-619MQM.

El motorista resultó herido en el brazo derecho y fue trasladado por socorristas al Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo observación médica.

Durante la inspección, la PNC incautó una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros, con licencia de portación extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque se originó por un conflicto en la vía. Las autoridades informaron que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

