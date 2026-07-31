MP abre investigación por desalojo de adulta mayor en Nebaj que desató protestas e incendio de vivienda de jueza

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 31 de julio que abrió una investigación por los hechos ocurridos el 30 de julio pasado durante y después de una diligencia de desalojo en Nebaj, Quiché, luego de que imágenes del procedimiento, en las que se observa a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sacar por la fuerza a una adulta mayor de una vivienda, provocaran indignación en redes sociales y entre vecinos del municipio.

La institución aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del desalojo. Sin embargo, indicó que, al tener conocimiento de posibles acciones delictivas, inició las pesquisas para esclarecer los hechos en los que se vio involucrada Juana Santiago Chel, así como cualquier otro acto que pueda derivar en responsabilidad penal para los distintos partícipes.

El MP añadió que, debido a que el caso se encuentra en investigación, informará oportunamente sobre los avances que legalmente puedan hacerse públicos, sin afectar las diligencias en curso.

Desalojo quedó grabado en video

El conflicto ocurrió el jueves 30 de julio en la comunidad Xecoxol, Santa María Nebaj, Quiché, donde las autoridades ejecutaron una orden de desalojo contra una mujer de la tercera edad.

De acuerdo con la información disponible, la diligencia fue promovida por uno de los hijos de la afectada. Durante el procedimiento, las pertenencias de la mujer fueron retiradas de la vivienda.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que dos agentes de la PNC sujetan de los brazos a Juana Santiago Chel para retirarla del inmueble.

Según versiones conocidas después del operativo, la adulta mayor habría resultado lesionada al oponerse al desalojo. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la gravedad de esas lesiones.

Indignación y protestas

Las imágenes del procedimiento generaron rechazo entre pobladores de Nebaj, quienes se concentraron frente al juzgado local para exigir justicia.

Una vecina afirmó que esta era la séptima ocasión en que intentaban desalojar a la familia y aseguró que "la abuela ha resistido".

Por su parte, el abogado defensor de la afectada indicó que "la historia es larga", debido a que la persona que promovió el desalojo es hijo de la mujer.

Incendian vivienda de jueza

Horas después de ejecutada la diligencia, un grupo de personas llegó a la vivienda de la jueza que autorizó el desalojo.

De acuerdo con la información disponible, la funcionaria ya no se encontraba en el inmueble cuando ocurrieron los hechos y los manifestantes le prendieron fuego a la vivienda.

El MP indicó que la investigación comprende tanto los hechos relacionados con el procedimiento de desalojo como aquellos ocurridos posteriormente, con el propósito de establecer las responsabilidades penales que correspondan.

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