El Ministerio Público (MP) efectuó este viernes 20 de noviembre cinco allanamientos en inmuebles de Cantón Victoria, zona 14 de la capital, como parte de las investigaciones por el ataque armado contra el edificio donde funciona la Embajada de Israel en Guatemala.

Según la investigación del MP, la madrugada del 31 de octubre del 2026, personas desconocidas que viajaban en un vehículo dispararon varias veces contra el edificio Zenit Centro de Negocios, ubicado en la 20 calle y 9a. avenida de la zona 10, donde se encuentra la sede diplomática.

Las investigaciones de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado permitieron identificar un automóvil rojo, modelo 2009, presuntamente fue utilizado por los atacantes.

El vehículo fue localizado durante un allanamiento en un estacionamiento situado en la 14 avenida final 13-98, zona 14. En ese inmueble también fueron inspeccionados más de 10 vehículos, con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y una unidad canina.

Capturan a un hombre e incautan motocicleta

En otro de los inmuebles allanados, las autoridades localizaron 10 teléfonos celulares y una motocicleta que tenía reporte de robo desde el 19 de noviembre de 2025.

Durante esa diligencia fue capturado en flagrancia Gabriel Eduardo Segura Pernilla, señalado de ocultar la motocicleta.

Se pidió una postura a la Embajada de Israel en Guatemala, pero dijeron que no comentarían sobre el caso.