MP asegura cinco fincas vinculadas a empresas del exbanquero Francisco Alvarado MacDonald

El Ministerio Público (MP) informó este martes 12 de mayo que fueron inmovilizadas cinco fincas vinculadas a empresas relacionadas con familiares de exdirectivos del caso en el que se implica al exbanquero Francisco Alvarado MacDonald, como parte de las investigaciones por el desfalco de los extintos bancos Promotor y Metropolitano.

Las medidas fueron decretadas por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, a solicitud de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de Extinción de Dominio, según confirmó el ente investigador.

De acuerdo con la investigación, las propiedades pertenecen a distintas empresas que habrían sido utilizadas para desviar fondos mediante la simulación de créditos, con el propósito de ocultar bienes a la Junta de Exclusión nombrada para liquidar ambas entidades bancarias.

El MP explicó que las medidas cautelares buscan garantizar la conservación de los activos mientras concluyen las pesquisas y se resuelve la situación jurídica de los bienes, conforme al artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio.

Las diligencias forman parte de las acciones relacionadas con el caso conocido como “bancos gemelos”, en referencia a los desaparecidos bancos Promotor y Metropolitano.

Francisco Alvarado MacDonald ha sido señalado por el delito de estafa mediante informes contables.

Caso de los bancos gemelos

En el 2001, el Banco de Guatemala (Banguat) inyectó Q1 mil 814 millones a los bancos Metropolitano y Promotor debido a problemas de iliquidez. Ambas entidades eran propiedad de Francisco Alvarado MacDonald, identificado como financista y allegado del expresidente Alfonso Portillo.

Las investigaciones establecieron que los bancos comenzaron a registrar insolvencia desde el 2001, cuando parte de los recursos captados habrían sido trasladados a empresas vinculadas a Alvarado MacDonald.

El Banco Promotor fue intervenido el 1 de marzo del 2001. En ese entonces, se estimaba que mantenía una deuda de Q749.1 millones con el banco central.

Ese mismo día también fue intervenido el Banco Metropolitano, igualmente por problemas de iliquidez. Según las pesquisas, ambas entidades otorgaban créditos a empresas vinculadas con Alvarado MacDonald. La deuda atribuida al Banco Metropolitano ascendía a Q795.2 millones.

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