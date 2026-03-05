MP asegura que diligencia frente al Congreso no interfiere en sesión para elegir magistrados de la CC

El Ministerio Público (MP) efectuó este jueves 5 de marzo una diligencia en las afueras del Congreso de la República, mientras en el hemiciclo se desarrollaba la sesión plenaria en la que los diputados buscaban elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según informó el MP en un comunicado, la diligencia fue coordinada por la Fiscalía de Distrito Metropolitano en seguimiento de una denuncia en la que se alertó sobre la posible comisión de los delitos de reunión y manifestación ilícita e intimidación pública.

Personal fiscal y técnicos en investigaciones criminalísticas realizaron una inspección ocular en los alrededores del Congreso y en la vía pública, con el objetivo de documentar hechos y lugares relacionados con la denuncia que son de interés para la investigación.

El MP aseguró que la diligencia no tenía como objetivo intimidar o interferir en el trabajo del Organismo Legislativo. “En ningún momento se pretendió intimidar, interferir ni coartar la función legislativa”, indicó la institución.

La presencia de personal del ente investigador se registró en medio de la sesión plenaria en la que los diputados intentan elegir al magistrado titular y suplente de la CC, proceso que ha estado marcado por tensiones, confrontaciones y discusiones subidas de tono entre legisladores.

Durante la jornada se han producido intercambios verbales entre diputados de distintas bancadas, en un ambiente político tenso alrededor de la designación de los representantes del Congreso ante la CC.

El Ministerio Público señaló que respeta la división de poderes y las funciones que ejerce cada organismo del Estado, y afirmó que no pretende injerir en las decisiones contenidas en la agenda legislativa del día.

