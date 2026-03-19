MP e Inacif detallan cómo ocurrió la muerte del menor Dan Ovalle tras su desaparición en Retalhuleu

El Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron nuevos detalles sobre la muerte del menor Dan Ahiezer Ovalle Chan, de 13 años, cuyo cuerpo fue localizado en un río en Retalhuleu, tras más de 24 horas de búsqueda.

De acuerdo con el MP, la desaparición del menor ocurrió el 17 de marzo del 2026, aproximadamente a las 13.30 horas, lo que activó la Alerta Alba-Keneth y un operativo de búsqueda coordinado entre fiscales, cuerpos de socorro, comunitarios y autoridades locales.

El menor fue localizado el 18 de marzo, durante el día, en un río de la comunidad Las Delicias. El Inacif confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Las autoridades indicaron que aún se encuentra en verificación la condición de autismo del menor, aunque familiares han señalado que había sido diagnosticado con este trastorno.

Según la información recabada, el adolescente salió corriendo de su vivienda, ubicada en el cantón Xulá, zona 5, sin que sus familiares lograran alcanzarlo. Durante el rastreo, vecinos localizaron huellas y prendas del menor cerca del afluente, lo que orientó la búsqueda hacia esa área.

Socorristas y comunitarios continuaron con el operativo hasta ubicar el cuerpo en una finca privada, a cinco kilómetros de su vivienda, donde quedó atrapado entre piedras del río.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el menor llegó al río y fue arrastrado por la corriente. El caso continúa en investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

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