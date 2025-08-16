MP efectúa cinco allanamientos por supuesto uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito

El Ministerio Público (MP) informa que la Fiscalía de Distrito de Quiché con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil ejecuta cinco diligencias este sábado 16 de agosto.

Los operativos de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se desarrollan en la ciudad de Guatemala y Amatitlán.

Según el MP, los operativos se efectúan tras una denuncia de la sustracción de tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo con la investigación, estas tarjetas han sido utilizadas para hacer compras en comercios y retiros en efectivo.

Añadió que lo anterior encuadra en los delitos de uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito en forma continuada.

También en los delitos de hurto agravado en forma continuada, conspiración y asociación ilícita.

Los operativos continúan en desarrollo.

