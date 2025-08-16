MP efectúa cinco allanamientos por supuesto uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito

Justicia

MP efectúa cinco allanamientos por supuesto uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito

Investigadores desarrollan diligencias en la capital y Amatitlán tras denuncia de la sustracción de tarjetas de crédito y débito.

|

Investigadores efectúan operativo por caso de sustracción de tarjetas de crédito y débito. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informa que la Fiscalía de Distrito de Quiché con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil ejecuta cinco diligencias este sábado 16 de agosto.

Los operativos de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se desarrollan en la ciudad de Guatemala y Amatitlán.

Según el MP, los operativos se efectúan tras una denuncia de la sustracción de tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo con la investigación, estas tarjetas han sido utilizadas para hacer compras en comercios y retiros en efectivo.

EN ESTE MOMENTO

Turismo Rural personas observan una galería de arte en un destino turístico

Turismo rural atrae millones de visitas y en Guatemala hay más de 100 destinos identificados para potenciar

AME9508. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/08/2025.- Organizaciones civiles de mujeres realizan un acto de apoyo a familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción este martes, a las afueras del Palacio de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La decisión del proceso judicial declaró como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula. EFE/ Mariano Macz.

SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia

Añadió que lo anterior encuadra en los delitos de uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito en forma continuada.

También en los delitos de hurto agravado en forma continuada, conspiración y asociación ilícita.

Los operativos continúan en desarrollo.

Para leer más: Exempleada bancaria será investigada por fraude con tarjetas de crédito y hurto agravado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Estafas en Guatemala Ministerio Público Tarjeta de crédito 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre