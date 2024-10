MP pide penas de entre 10 y 16 años de cárcel contra procesados por disturbios en el Congreso

El juicio contra cuatro militares retirados señalados de haber participado en disturbios en el Congreso de la República el 19 de octubre de 2021 entró en su etapa final este miércoles 2 de septiembre, cuando el Ministerio Público (MP) pidió penas de entre 10 y 16 años de prisión.

Este miércoles se presentaron las conclusiones del caso.

La abogada Fidencia Orozco, quien tiene a cargo de la defensa de dos de los sindicados, refutó la acusación del MP.

La defensora dijo que en los fotogramas presentados por la Fiscalía no se logra determinar la participación de sus defendidos.

Además, menciona que el día de los hechos habrían participado unas dos mil personas.

Reiteró que no hay videos de cámaras y que los fotogramas están en blanco y negro; además, dijo que se perdieron los ocho discos compactos que tenían los videos de sistemas de videovigilancia.

La defensora añadió que el parqueo del Congreso, donde, a su criterio, ocurrieron los hechos, no es patrimonio cultural de la nación y dijo que sus defendidos no manifestaban solos, porque había más de dos mil personas y no se demuestra el delito de terrorismo.

El MP señala a Juan Parrachico Sánchez de terrorismo y pide 10 años de cárcel por ese delito, además, otros 6 años por depredación de bienes culturales; contra Ernesto Martínez,10 años por terrorismo; contra Mynor de Jesús Barrientos, 10 por terrorismo y uno por atentado; y contra Telésforo Ramírez, 10 por terrorismo.

La jueza programó la audiencia de última palabra en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para el 14 de octubre a las 8:30 horas.