MP pide revocar arresto domiciliario otorgado al periodista Jose Rubén Zamora

Justicia

MP pide revocar arresto domiciliario otorgado al periodista Jose Rubén Zamora

El MP apeló el arresto domiciliario concedido al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien recuperó su libertad tras más de tres años en prisión preventiva.

y

|

time-clock

TOPSHOT - Guatemalan journalist and founder of the former newspaper 'El Periodico,' Jose Ruben Zamora, gets into a van as he leaves the 'Mariscal Zavala' military brigade to continue with house arrest at his home in Guatemala City on February 12, 2026. On February 12, a judge in Guatemala granted house arrest to journalist José Rubén Zamora, who has been imprisoned since 2022 on charges brought by the Public Prosecutor's Office and criticized by the international community. (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)

José Rubén Zamora Marroquín sale de la cárcel militar Mariscal Zavala, tras recibir arresto domiciliario por orden judicial. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Ministerio Público (MP) apeló la resolución judicial que benefició con arresto domiciliario al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, de 69 años. El recurso fue trasladado a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

Dicha sala remitió recientemente el caso de los representantes comunales Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de los 48 Cantones de Totonicapán, al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, cuyas resoluciones han sido cuestionadas por diversos sectores sociales.

Zamora Marroquín, fundador del diario elPeriódico y uno de los principales críticos del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), abandonó el 12 de febrero último la cárcel militar Mariscal Zavala, tras pasar 1,295 días en prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el juez Segundo Penal, Maximino Morales, quien consideró que el tiempo de encarcelamiento superaba la pena posible por los delitos que enfrenta, relacionados con obstrucción a la justicia y falsificación de documentos.

La defensa del periodista sostuvo que los riesgos procesales habían cesado, dado que el MP ya presentó el acto conclusivo de la investigación. Además, resaltó el arraigo del comunicador como garantía para enfrentar el resto de los procesos desde su domicilio.

“Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí”, declaró Zamora al salir de prisión. Luego agregó: “La mentira corre muy aprisa, pero la verdad siempre la alcanza”, y calificó su liberación como “una pequeña ventana de esperanza”.

Zamora fue detenido en julio de 2022, días después de publicar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el entorno de Giammattei. Organismos internacionales y entidades defensoras de la libertad de prensa han señalado que el caso constituye una represalia política.

Con información de EFE

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

José Rubén Zamora Jose Rubén Zamora Marroquín Libertad de prensa en Guatemala Libertada de prensa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS