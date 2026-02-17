MP pide revocar arresto domiciliario otorgado al periodista Jose Rubén Zamora

El Ministerio Público (MP) apeló la resolución judicial que benefició con arresto domiciliario al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, de 69 años. El recurso fue trasladado a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

Dicha sala remitió recientemente el caso de los representantes comunales Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de los 48 Cantones de Totonicapán, al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, cuyas resoluciones han sido cuestionadas por diversos sectores sociales.

Zamora Marroquín, fundador del diario elPeriódico y uno de los principales críticos del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), abandonó el 12 de febrero último la cárcel militar Mariscal Zavala, tras pasar 1,295 días en prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el juez Segundo Penal, Maximino Morales, quien consideró que el tiempo de encarcelamiento superaba la pena posible por los delitos que enfrenta, relacionados con obstrucción a la justicia y falsificación de documentos.

La defensa del periodista sostuvo que los riesgos procesales habían cesado, dado que el MP ya presentó el acto conclusivo de la investigación. Además, resaltó el arraigo del comunicador como garantía para enfrentar el resto de los procesos desde su domicilio.

“Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí”, declaró Zamora al salir de prisión. Luego agregó: “La mentira corre muy aprisa, pero la verdad siempre la alcanza”, y calificó su liberación como “una pequeña ventana de esperanza”.

Zamora fue detenido en julio de 2022, días después de publicar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el entorno de Giammattei. Organismos internacionales y entidades defensoras de la libertad de prensa han señalado que el caso constituye una represalia política.

Con información de EFE

