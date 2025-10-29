MP solicita el retiro de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera por fuga en cárcel Fraijanes 2

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó este miércoles 29 de octubre el retiro del derecho de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta Karin Herrera, a quienes buscan investigar por presunto incumplimiento de deberes en la crisis por la fuga de reos de la cárcel Fraijanes 2.

Según la fiscalía, la acción tiene como fin que se declare con lugar la formación de causa para investigar a ambos funcionarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.

El caso está relacionado con la crisis penitenciaria ocurrida el 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2, en la cual se registraron disturbios y se denunció falta de actuación oportuna por parte de las autoridades responsables.

La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar si existen méritos suficientes para retirar la inmunidad a los gobernantes y permitir una investigación penal en su contra.

La petición del MP busca que se declare con lugar la formación de causa para investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, en relación con los hechos ocurridos durante la crisis penitenciaria del pasado 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.

Según un comunicado oficial del MP, Arévalo y Herrara ostentan la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y supervisar el funcionamiento de las instituciones de seguridad, incluido el Sistema Penitenciario.

El MP considera que hubo una presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la fiscalía afirma haber desplegado esfuerzos para identificar y capturar a los responsables intelectuales y materiales de la fuga de reclusos.

Entre los avances de la investigación la Fiscalía reporta la recaptura de cuatro privados de libertad, aprehensión de 24 trabajadores del Sistema Penitenciario, incluidos el exsubdirector y varios guardias del centro.

Además, aseguran que se gestionó órdenes de aprehensión contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia.

Ejecutivo rechaza solicitud

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia calificó como un “intento ridículo” la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera.

“El MP, como es costumbre, enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo, dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y corrupción”, indicó la Presidencia en un mensaje de texto divulgado tras conocerse la acción legal.