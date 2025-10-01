Muerte de Floridalma Roque: Juzgado Quinto se inhibe del caso Malouf y remite el proceso a Juzgado de Paz

A través de una resolución del 25 de septiembre, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer el proceso penal contra el cirujano Kevin Malouf, Lydia Silva y Susana Rojas, quienes fueron enviados a juicio por la muerte de Floridalma Roque, una paciente que acudió a una clínica para realizarse una cirugía estética en junio de 2023.

El 1 de julio del 2025, la Sala Cuarta de Apelaciones había designado a este juzgado, luego de que el 6 de junio el juez Cuarto Penal, Pedro Laynez, se excusara de seguir conociendo el proceso, en el cual resolvió que el cirujano y su equipo médico fueran enviados a juicio.

Actualmente, Kevin Malouf enfrentará juicio por homicidio culposo; Lydia Silva, por homicidio culposo en grado de complicidad; y Susana Rojas, por encubrimiento propio.

De acuerdo con el argumento del Juzgado Quinto, los delitos por los cuales fueron enviados a juicio no superan la pena máxima de prisión de cinco años y son catalogados como menos graves. Por ello, los jueces se vieron obligados a revisar la competencia y determinaron que ese tribunal no es competente para conocer las actuaciones judiciales.

“En virtud de lo anterior, este juzgado declina su competencia y se inhibe de conocer el presente proceso, debiéndose remitir las actuaciones al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del departamento de Guatemala, a efecto de que designe Juzgado de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso en el procedimiento legal respectivo”, señala la resolución.

De esta manera, el caso por la muerte de Floridalma Roque, tras una cirugía estética, seguirá conociéndose en un Juzgado de Paz Penal. Al remitirse el expediente, se deberá programar la fecha para la audiencia correspondiente.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

