Justicia
Mujer con posibles signos de intoxicación alcohólica abandona a una bebé a la orilla de un río en Baja Verapaz
Agentes de la PNC capturaron en Salamá, Baja Verapaz, a una mujer señalada de abandonar a su hija de 5 meses.
Ana N es señalada de haber abandonado a una bebé en Salamá, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles de cómo policías de la Comisaría 52 capturaron a Ana “N”, de 18 años, señalada de abandonar a su hija, de 5 meses, a orillas de un río de la aldea San Ignacio, Salamá, Baja Verapaz.
Explicó que una alerta ciudadana, recibida por medio de la línea de emergencias 110, movilizó a policías al sector, donde inicialmente líderes comunitarios rescataron a la bebé y la entregaron a los agentes.
Los uniformados rastrearon de inmediato el área, localizaron y capturaron a la supuesta responsable el domingo 19 de julio.
“Al momento de su detención, la mujer presentaba posibles signos de intoxicación alcohólica y/o por alguna sustancia desconocida”, afirmó la PNC.
Indicó que la menor y la detenida fueron trasladadas al Hospital Nacional de Salamá para su evaluación médica.
La PNC agregó que efectúa las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la guarda y protección de la niña por medio de la Procuraduría General de la Nación.
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“El caso continúa bajo investigación. Se presume que el papá logró darse a la fuga al observar la presencia de la PNC”, según el informe policial.
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