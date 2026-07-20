Mujer con posibles signos de intoxicación alcohólica abandona a una bebé a la orilla de un río en Baja Verapaz

Justicia

Mujer con posibles signos de intoxicación alcohólica abandona a una bebé a la orilla de un río en Baja Verapaz

Agentes de la PNC capturaron en Salamá, Baja Verapaz, a una mujer señalada de abandonar a su hija de 5 meses.

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CAPTURADA ANA N EN SALAMÁ POR ABANDONAR BEBÉ 20-7-26

Ana N es señalada de haber abandonado a una bebé en Salamá, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles de cómo policías de la Comisaría 52 capturaron a Ana “N”, de 18 años, señalada de abandonar a su hija, de 5 meses, a orillas de un río de la aldea San Ignacio, Salamá, Baja Verapaz.

Explicó que una alerta ciudadana, recibida por medio de la línea de emergencias 110, movilizó a policías al sector, donde inicialmente líderes comunitarios rescataron a la bebé y la entregaron a los agentes.

Los uniformados rastrearon de inmediato el área, localizaron y capturaron a la supuesta responsable el domingo 19 de julio.

“Al momento de su detención, la mujer presentaba posibles signos de intoxicación alcohólica y/o por alguna sustancia desconocida”, afirmó la PNC.

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Indicó que la menor y la detenida fueron trasladadas al Hospital Nacional de Salamá para su evaluación médica.

La PNC agregó que efectúa las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la guarda y protección de la niña por medio de la Procuraduría General de la Nación.

Para leer más: PNC rescata a bebé abandonado entre matorrales de una zona boscosa de Chiquimula

“El caso continúa bajo investigación. Se presume que el papá logró darse a la fuga al observar la presencia de la PNC”, según el informe policial.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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