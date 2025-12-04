Niños explotados en calles de la capital son rescatados en operativo conjunto de autoridades

Diez menores de edad, entre ellos siete niñas y tres niños de entre 2 y 12 años, fueron rescatados este jueves 4 de diciembre durante un operativo efectuado en las zonas 9 y 10 de la capital. Los niños eran obligados a pedir dinero y a hacer malabares en esquinas y semáforos, según informaron las autoridades.

El procedimiento fue coordinado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Municipalidad de Guatemala.

Durante la intervención, ocho adultos se presentaron en el lugar y aseguraron ser padres de los menores. Tras presentar la documentación correspondiente, fueron trasladados junto con los niños a la Unidad Operativa de la PGN, en la zona 1, donde se continuará con el proceso legal y de protección correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de prevenir la explotación infantil y de velar por los derechos de los grupos más vulnerables.

Con la finalidad de proteger a niños, adolescentes y personas de la tercera edad que son explotados, investigadores de la #DEIC, en coordinación con PGN, PDH y la municipalidad de Guatemala, realizaron un operativo en las zona 9 y 10 de la capital, donde rescataron a 10 menores pic.twitter.com/k51RXMuCTu — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 4, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

