Niños explotados en calles de la capital son rescatados en operativo conjunto de autoridades

Diez menores de edad fueron rescatados en zonas 9 y 10 de la capital, donde supuestamente eran explotados para pedir dinero y hacer malabares en la vía pública.

Autoridades trasladan a los menores rescatados en zonas 9 y 10, donde fueron localizados en situación de calle. (Foto Prensa Libre: PNC)

Diez menores de edad, entre ellos siete niñas y tres niños de entre 2 y 12 años, fueron rescatados este jueves 4 de diciembre durante un operativo efectuado en las zonas 9 y 10 de la capital. Los niños eran obligados a pedir dinero y a hacer malabares en esquinas y semáforos, según informaron las autoridades.

El procedimiento fue coordinado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Municipalidad de Guatemala.

Durante la intervención, ocho adultos se presentaron en el lugar y aseguraron ser padres de los menores. Tras presentar la documentación correspondiente, fueron trasladados junto con los niños a la Unidad Operativa de la PGN, en la zona 1, donde se continuará con el proceso legal y de protección correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de prevenir la explotación infantil y de velar por los derechos de los grupos más vulnerables.

