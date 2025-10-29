No fueron a rezar: capturan a dos hombres que intentaban robar objetos litúrgicos de la catedral de Cobán

Dos hombres fueron capturados este miércoles 29 de octubre por agentes de la División de Seguridad Turística (Disertur) en la catedral Santo Domingo de Guzmán, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz, cuando presuntamente intentaban sustraer objetos religiosos de valor.

Los sospechosos, identificados como Mauro “N”, de 35 años, y Baudilio “N”, de 28, fueron observados por miembros de la cofradía local, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el informe policial, los sujetos pretendían llevarse un cáliz de oro y una patena de plata, elementos utilizados en los rituales de consagración de la eucaristía.

Ambos hombres fueron aprehendidos en el lugar y trasladados al juzgado correspondiente, donde enfrentarán los cargos que se les imputen por el intento de robo.

Las autoridades confirmaron que Mauro “N” cuenta con antecedentes por robo, tras una captura registrada el 17 de octubre del 2013, y por posesión para consumo de drogas, por una detención ocurrida el 2 de febrero del 2017.

