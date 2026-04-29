No logra entrar: presunto ladrón queda atorado en ventana de escuela en Jalapa y bomberos lo rescatan

Un robo no se concretó luego de que un presunto delincuente quedara atrapado en una ventana por la que pretendía ingresar a un aula de la escuela Las Marías, en Jalapa, informaron este miércoles 29 de abril fuentes del plantel afectado.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando el hombre intentó entrar al establecimiento sin ser detectado. Sin embargo, no logró su objetivo, ya que quedó inmovilizado en la estructura de la ventana, lo que le impidió avanzar o salir por sus propios medios.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes efectuaron un rescate poco común para liberar al individuo, que permanecía atrapado en el lugar.

El incidente generó curiosidad entre vecinos del sector, quienes observaron el procedimiento mientras se desarrollaban las labores de rescate.

Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y tomaron el control del caso. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado si el sujeto fue consignado.

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