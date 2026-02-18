“No me voy a ir de Guatemala jamás”: Jose Rubén Zamora habla de su situación legal y de qué espera tras apelación del MP

El periodista Jose Rubén Zamora este miércoles 18 de febrero en entrevista en Prensa Libre Radio se refirió a los procesos legales en su contra, a su arresto domiciliario, aunque afirmó que podría regresar a prisión tras una apelación del Ministerio Público (MP).

El 12 de febrero, Zamora salió de la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17, tras recibir arresto domiciliario por orden judicial.

El periodista, fundador del extinto diario elPeriódico, ha sido señalado de lavado de dinero y falsificación de documentos, en procesos promovidos por el Ministerio Público (MP).

A continuación, las preguntas durante la entrevista al periodista y las respuestas que brindó con relación al tema de sus casos.

¿Cuéntenos cómo ha vivido esta segunda salida de prisión y también bajo la posibilidad de una apelación que ha presentado el Ministerio Público, para que se conozca su caso en la Sala Tercera de Apelaciones?

Quiero comentarles primero que he estado secuestrado por el Estado prácticamente cuatro años. El año pasado me dejaron el departamento de Guatemala para poder movilizarme. Todos los miércoles fui a poner la huella y jamás intenté salir de Guatemala.

Yo no me voy a ir de Guatemala jamás, hasta que me reconozcan inocente, después de que pueda presentar evidencia categórica de inocencia. Ahorita están apelando -el MP-, diciendo que me debo regresar porque me puedo huir. Y los argumentos es que he viajado mucho y que tengo muchos amigos en el extranjero.

Conozco gente de la prensa como todos nosotros, tenemos relaciones con nuestro propio trabajo, pero jamás me iría. Dicen que como tengo ese montón de amigos y he viajado mucho; sin embargo, lo hice cuando no tenía restricciones. No es un crimen viajar. Pero cuando me dijeron que me quedara aquí, yo no me moví.

Cuando decidieron regresarme a Mariscal, el año pasado, me lo avisaron en una audiencia un miércoles de una semana y me citaron el siguiente miércoles para que me presentara en otra audiencia y ordenaron un picop del Sistema Penitenciario para que me llevara otra vez a reclusión. Me dieron como cinco o seis días para hacer cualquier cosa, y yo aquí me quedé.

¿Intentarlo sería la palabra, José Rubén?

Yo creo que para ellos hubiera sido más fácil que yo me huyera y terminara como un criminal prófugo, y que me hui del país. Yo no les di ese placer. Me tendrían que expulsar y dejarme en la frontera, y hacer algo para que yo no me regrese, pero yo aquí voy a estar.

¿Qué espera de esta apelación que presentó el MP?

Tengo 48 horas para responder a esta solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, yo les diría que es casi seguro que me lleven de regreso, esta tercera vez me va a significar menos, emocionalmente, que la segunda.

Quiero hacer, por lo menos en estas 48 horas, unas cosas especiales para mí. Hacer una petición a Gobernación sobre una gestión que tengo en mente. Ya tengo preparada la documentación, y quiero hacerme por lo menos un examen para determinar una sinusitis que tengo, y al menos dos o tres cosas, y estar listo para si hay que regresar -a prisión-, pues regresar. Y voy a estar en mi casa esperándolo.

Jose Rubén Zamora recobra su libertad tras resolución judicial que le otorga arresto domiciliario. (Foto Prensa Libre)



¿Podemos saber de qué se trata esa petición a Gobernación? ¿Es algo de carácter oficial o de protección personal?

No, todas las organizaciones no gubernamentales, digamos, tienen estatutos, y sus actividades se norman en función a esos estatutos. Entonces, por ejemplo, los estatutos de Fundación contra el Terrorismo es que se van a dedicar a asistencia humanitaria y lo que han hecho ha sido como escuadrones que buscan asesinar moral y civilmente a una persona, estigmatizarla, criminalizar su carrera, se meten en juicios que no tiene ninguna competencia, publican información, digamos, que es confidencial y privilegiada.

Han destruido vidas, patrimonios, familias. Entonces, yo voy a pedir hoy que cierren esa fundación. Ellos tienen 15 días para contradecir mis argumentos. Quizá armen otra -fundación-, les llevara su tiempo.

Por ejemplo, a gente que han perseguido, como el señor Chaclán, Pacheco, el exfiscal Stuardo Campos, es impresionante lo que les han hecho. A Campos no solo lo tienen a la fuerza también ahí en la prisión, le postergan sus juicios, sus audiencias, sus casos.

¿Qué espera del ministro de Gobernación con esta petición que nos está mencionando, Jose Rubén?

Yo no lo conozco personalmente. No lo he visto nunca.

Todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición, y hoy iré a pedir eso por la tarde.

Sobre la acusación de obstrucción a la justicia con las publicaciones de elPeriódico, especialmente en El Peladero, ¿cómo explicaría usted lo que hoy está viviendo y esas publicaciones?

Bueno, mire, elPeriódico realizó 146 investigaciones muy serias y documentadas. Ahí les puedo hablar de las vacunas, de la compra de la finca que estaba en unas cercanías de Antigua Guatemala y Palín. Le pusimos “el nido del águila”. Estaba la carretera que autorizaron para que el presidente pudiera subir en una carretera pavimentada de alta calidad, que costó, según recuerdo, Q57 millones.

Lo de las vacunas, las irregularidades en la compra. En el decreto del Congreso decía que tenía que comprarse a un proveedor, a un fabricante directamente. Y, de hecho, el gobierno tuvo en sus manos ofertas, pero las hicieron a un lado, al final compraron las rusas -vacunas Sputnik-. También las compraron con un contrato confidencial que no conocíamos los guatemaltecos y yo logré conseguirlo y publicarlo.

Para leer más: Gremios de prensa celebran liberación de Jose Rubén Zamora y hablan de “castigo anticipado”

Entonces me vi perseguido seis veces. Y el segundo caso por el que me persiguieron fue por las vacunas. Después, por haber publicado un documento que el MP consideraba confidencial. Le hablaba de corrupción en el despacho de la señora. Me persiguieron desde el 2 de noviembre del 2020 hasta el julio en que me vinieron a aprehender en la casa.

Estamos pasando por un contexto muy particular en términos del poder de coerción de la fiscalía por estas elecciones de mitad de periodo. ¿Cree que esto puede influenciar las decisiones que vayamos a ver en las instancias jurisdiccionales en el mediano y largo plazo?

Pienso que muchas instituciones y personas, sobre todo en el mediano y largo plazo, no van a pagar el costo político de apoyar a Consuelo Porras. Digamos, ella es como dicen en Guatemala “cuete quemado”. Si se mete ahorita a apoyarla ella significa un error de costo en imagen y en desgaste, que yo creo nadie va a correr y la van a dejar en el aire.

¿Y eso va a influenciar su caso, Jose Rubén?

No, ya va de salida. Entonces, el último culetazo que tienen estos de la Fundación contra el Terrorismo y Ministerio Público, es decir: “Bueno, lo regresamos los últimos tres meses”. Y si así se ve que es cierto, pues voy a regresar. Yo no me voy a ir.

Casi seguro que me regresen, porque en esa Sala están los abogados de Felipe Alejos y de su esposa, la señora Carrillo, ¿verdad? Son los que lograron regresar al señor Chaclán, al señor Pacheco, otra vez con el juez Fredy Orellana, un juez letal, más agresivo con los acusados que el propio Ministerio Público. No es un juez que garantice los derechos de los sujetos procesales, sino que, al contrario. Tiene buena habilidad para decir cosas, y lo indica a los pobres que están ahí sentados.

Yo creo que se van a dar el gusto de regresarme. Puede ser que salga a finales de marzo, puede ser que salga en junio, pero va a ser la última vez que voy.

¿Mentalmente ya se hacía fuera de prisión, libre del proceso, en esa segunda vez que regresó?

Bueno, yo siempre pensé que era insostenible tenerme en la cárcel. Cuando teniendo todo el poder pudieron sentenciarme, entonces durmieron los procesos. Y me he quedado ahí, esperando, sin poder moverme para ningún lado, igual que otro montón de gente.

Jose Rubén Zamora sale de la cárcel Mariscal Zavala, tras recibir arresto domiciliario ordenado por un juez. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Cómo ve este proceso de sucesión o de cambio de entidades de mitad de periodo -elecciones de segundo grado-?

Yo pienso que los procesos van a propiciar, digamos, que yo quede en libertad plena. Yo voy a pelear también para que, en la medida de lo posible, el Estado me pida disculpas públicamente. Y que yo pueda recuperar plenamente el principio de inocencia que trataron de asesinar este grupo “parajudicial”.

Entonces, yo pienso que en un principio se va a arreglar, pero, digamos, no es suficiente. Necesitamos, como país, la refundación del Estado. Digamos, refundarlo y hacer cambios. En la forma en que se eligen magistrados. Quizás la Corte de Constitucionalidad desaparecerla, solo ha servido para que gente se quede ahí 20 años y se vuelvan millonarios. Es parte de la corrupción sistémica que tenemos.

Tenemos que repensarlo todo, ¿verdad? Para garantizar una democracia genuina. Una democracia que tenga profundidad, y que no sea solo elegir en libertad cada cuatro años al siguiente dictador del pueblo que dura cuatro años. E incluso, por cierto, sería ahora diferente, porque el Tribunal Supremo Electoral era tal vez la única institución que, una vez cada cuatro años, podía extenderse y garantizaba transparencia y justicia electoral.

José Rubén, y de quedar permanentemente usted fuera de la cárcel, ¿cómo refundaría su vida? ¿Cuál sería el propósito ahora en su panorama personal y profesional?

Bueno, primero tratar de tener un diagnóstico de qué problemas tengo en mi salud. Tenía unos 20 años, incluyendo el tiempo que estuve en la cárcel, de no enfermarme.

Quisiera ver a mi familia, todos están fuera. Tengo mucho tiempo sin verlos. Quisiera verlos, quisiera abrazarlos.

Sentarme y ver cuáles son mis opciones. Porque yo veo un horizonte para mí, que es lo que voy a examinar. De repente poner una pequeña empresa, si se puede, de comunicación.

Estuve preso y cumplí las penas de delitos que no cometí. Yo ya cumplí el tiempo. Pero si me llevan, regreso con humildad, con serenidad y paz.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.