Nuevo hallazgo de armas en encomiendas en Santo Tomás de Castilla eleva la cifra a 130

Este sábado 6 de junio, agentes de la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos decomisaron armas y municiones en la bodega 9 de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

En paquetes procedentes de Estados Unidos transportaban cuatro fusiles AR-15, tres pistolas y 4 mil 423 municiones de diversos calibres.

A la fecha, la Policía Nacional Civil (PNC) ha localizado 130 armas de fuego que ingresarían de manera ilegal al país dentro de cajas de encomiendas que llegaron a Puerto Santo Tomás de Castilla.

Entre las armas están fusiles AK-47, AR-15, carabinas M-4, escopetas, rifles, revólveres y pistolas.

En las cajas también transportaban 20 mil municiones, 59 tolvas, cuatro miras telescópicas, lotes de repuestos, cañones y otros accesorios para armas de fuego, según el reporte policial.