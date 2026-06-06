Nuevo hallazgo de armas en encomiendas en Santo Tomás de Castilla eleva la cifra a 130

Justicia

Nuevo hallazgo de armas en encomiendas en Santo Tomás de Castilla eleva la cifra a 130

Dentro de los paquetes se encontraron fusiles, pistolas, escopetas y municiones.

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Decomisan 130 armas en Puerto Santo Tomás de Castilla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Este sábado 6 de junio, agentes de la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos decomisaron armas y municiones en la bodega 9 de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

En paquetes procedentes de Estados Unidos transportaban cuatro fusiles AR-15, tres pistolas y 4 mil 423 municiones de diversos calibres.

A la fecha, la Policía Nacional Civil (PNC) ha localizado 130 armas de fuego que ingresarían de manera ilegal al país dentro de cajas de encomiendas que llegaron a Puerto Santo Tomás de Castilla.

Entre las armas están fusiles AK-47, AR-15, carabinas M-4, escopetas, rifles, revólveres y pistolas.

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En las cajas también transportaban 20 mil municiones, 59 tolvas, cuatro miras telescópicas, lotes de repuestos, cañones y otros accesorios para armas de fuego, según el reporte policial.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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