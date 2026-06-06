Justicia
Nuevo hallazgo de armas en encomiendas en Santo Tomás de Castilla eleva la cifra a 130
Dentro de los paquetes se encontraron fusiles, pistolas, escopetas y municiones.
Decomisan 130 armas en Puerto Santo Tomás de Castilla. (Foto Prensa Libre: PNC)
Este sábado 6 de junio, agentes de la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos decomisaron armas y municiones en la bodega 9 de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
En paquetes procedentes de Estados Unidos transportaban cuatro fusiles AR-15, tres pistolas y 4 mil 423 municiones de diversos calibres.
A la fecha, la Policía Nacional Civil (PNC) ha localizado 130 armas de fuego que ingresarían de manera ilegal al país dentro de cajas de encomiendas que llegaron a Puerto Santo Tomás de Castilla.
Entre las armas están fusiles AK-47, AR-15, carabinas M-4, escopetas, rifles, revólveres y pistolas.
En las cajas también transportaban 20 mil municiones, 59 tolvas, cuatro miras telescópicas, lotes de repuestos, cañones y otros accesorios para armas de fuego, según el reporte policial.
130 armas de fuego y 20 mil municiones han sido decomisadas en Puerto Santo Tomás de Castilla— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 6, 2026
Hoy fueron descubiertos otros cuatro fusiles, tres pistolas y más de 4 mil balas
Hasta la fecha, policías de la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, pic.twitter.com/3NFR8oBOYt