OEA advierte que presidente puede rechazar nómina de fiscal general si no cumple requisitos

El presidente de la República no está obligado a elegir fiscal general de una nómina que no cumpla con los requisitos constitucionales y legales, advirtió este miércoles 15 de abril la OEA, que instó a que la lista de seis candidatos incluya perfiles idóneos no solo por méritos académicos, sino también por su honorabilidad, independencia y compromiso con el Estado de Derecho.

El jefe de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, Carlos Ayala, subrayó durante una entrevista en Prensa Libre Radio que la responsabilidad principal recae en la Comisión de Postulación, que debe garantizar que las seis personas incluidas en la nómina final que será enviada al presidente Bernardo Arévalo reúnan no solo méritos académicos y profesionales, sino también un perfil integral acorde con la alta responsabilidad del cargo.

“Esas seis personas que se van a presentar deben cumplir con los requisitos no solamente meritocráticos, sino también con los requisitos de perfil para el cargo”, explicó.

El jefe de la misión indicó que este perfil debe incluir elementos como la honorabilidad, la independencia y el compromiso con el Estado de Derecho, aspectos que —según señaló— no pueden evaluarse únicamente a partir de tablas de calificación o criterios cuantitativos.

Ayala planteó que, en caso de que la nómina no cumpla con estos estándares, el mandatario no está obligado a proceder con la elección.

“En el supuesto, que esperemos que no ocurra, de que esto no sea así, no se puede obligar a un presidente a elegir entre una lista de ineligibles”, afirmó.

Añadió que, en ese escenario, existe la obligación de devolver la nómina para que sea integrada nuevamente conforme a la Constitución y a la ley, lo que permitiría corregir deficiencias en la selección de candidatos.

Reuniones con autoridades

Las declaraciones se producen tras una serie de reuniones sostenidas por la misión de la OEA con distintos actores del país, incluido el presidente Bernardo Arévalo y diputados del Congreso de la República.

Según Ayala, en estos encuentros se abordó la importancia de que el proceso de elección garantice transparencia, trazabilidad y decisiones debidamente motivadas, de modo que la ciudadanía pueda comprender las razones detrás de la selección de los aspirantes.

En el Congreso, la misión también dialogó con la Comisión de Asuntos Judiciales sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección de autoridades del sector justicia y avanzar hacia reformas que mejoren el sistema.

Asimismo, el jefe de la misión señaló que existe una percepción generalizada en distintos sectores políticos y sociales de que el modelo actual presenta limitaciones y requiere ajustes, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento de las comisiones de postulación.

Observación en el terreno

La misión de la OEA ha dado seguimiento directo al proceso, incluyendo la participación como observadores en sesiones de la comisión de postulación y en actos oficiales como la juramentación de autoridades.

Ayala explicó que, además del informe final, han emitido comunicados y recomendaciones parciales con el objetivo de incidir en tiempo real en el desarrollo del proceso y no limitarse a una evaluación posterior.

En ese contexto, reiteró que una de las principales preocupaciones es la falta de fundamentación en algunas decisiones, particularmente en la conformación de listas de aspirantes, donde no siempre se explican los criterios utilizados para incluir o excluir candidatos.

Llamado a fortalecer la institucionalidad

Finalmente, Ayala indicó que el proceso de elección del fiscal general es clave para la institucionalidad democrática del país, debido al papel que desempeña el Ministerio Público en la persecución penal y la garantía del Estado de Derecho.

Señaló que la misión busca contribuir a que el proceso genere confianza en la ciudadanía y siente las bases para futuras reformas que fortalezcan la independencia y la transparencia del sistema de justicia en Guatemala.

Con información de Carlos Gómez y Oscar Vásquez

La Misión Especial de la OEA en Guatemala sostuvo una reunión con el Presidente de la República, en el marco de su cuarta visita al país, para intercambiar información sobre los procesos institucionales concluidos y los que se encuentran en desarrollo, así como sobre la… pic.twitter.com/Jhmo8NZ9nv — OEA (@OEA_oficial) April 16, 2026





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🔴EN VIVO | Sigue la entrevista de Carlos Ayala, Jefe de la Misión Especial de la @OEA_oficial en Guatemala, #MisiónOEAGuatemala 🇬🇹, en @prensa_libre Radio, en donde compartirá algunas observaciones y detalles de la cuarta visita de la Misión Especial.



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#Congreso | La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destaca la necesidad de reformas al sistema de justicia en Guatemala, tras reuniones con la Comisión de Asuntos Judiciales del Congreso de la República de Guatemala.



Señalan que los cambios deben enfocarse… pic.twitter.com/GAllEApkC7 — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) April 15, 2026

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