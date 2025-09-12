OEA designa misión que dará seguimiento a elección del fiscal general, magistrados y contralor general

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una Misión Especial a Guatemala con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de elección de altas autoridades y promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país, se informó este viernes 12 de septiembre en un comunicado oficial.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, informó que esta misión es una continuación del trabajo iniciado en el 2024, cuando el organismo regional observó el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual jerarquía.

Como parte de esta nueva etapa, Ramdin designó a tres expertos de reconocida trayectoria para integrar la Misión Especial: María Paulina Aguirre, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador; Carlos Ayala Corao, presidente de la Comisión Internacional de Juristas y excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe y exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

Según la OEA, la misión fue establecida a invitación del Gobierno de Guatemala y está respaldada por el mandato de la resolución OEA/AG/RES.2766 (XLIII-O/13), titulada Promoción y Fortalecimiento de la Democracia. Su función principal será acompañar, de manera técnica e imparcial, los procesos de selección de funcionarios clave como el fiscal general, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los del Tribunal Supremo Electoral y el contralor general de cuentas.

“La designación de esta misión reafirma el compromiso de la OEA con los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Agradezco la disposición del Gobierno de Guatemala para recibir esta misión, cuyo objetivo central es acompañar, de manera técnica e imparcial, procesos clave para la democracia y el Estado de derecho”, expresó el secretario general Ramdin.

Asimismo, la Misión Especial buscará fomentar un diálogo inclusivo y participativo con todos los sectores de la sociedad, orientado a reforzar la institucionalidad democrática. Para ello, ha abierto un canal de comunicación con instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Las personas interesadas en aportar información relevante pueden escribir al correo electrónico oficial: OASGuatemala@oas.org

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

