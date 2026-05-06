OEA exige independencia al nuevo fiscal general para fortalecer la democracia en Guatemala

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OEA exige independencia al nuevo fiscal general para fortalecer la democracia en Guatemala

La OEA pidió al nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, garantizar independencia institucional y frenar la criminalización política para fortalecer la democracia.

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Gabriel García Luna, nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, participa en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/Gobierno de Guatemala)

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó este miércoles 6 de mayo al recién designado fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, a asumir sus funciones con un compromiso "inequívoco" con la independencia institucional.

García Luna, quien fue designado el martes pasado por el presidente Bernardo Arévalo y tomará posesión el próximo 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo, por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

"La Misión llama a que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades elegidas, líderes indígenas y actores cívicos", señaló el organismo en un comunicado.

La OEA enfatizó que la legitimidad del nuevo fiscal no se agota en su nombramiento, sino que debe consolidarse con una "investigación y persecución penal objetiva e imparcial" para recuperar la confianza ciudadana.

La Misión subrayó que la transición con la fiscal saliente, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia, debe ser "ordenada y pacífica", y sin "maniobras dilatorias".

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal elegido ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal, perfil que complementa con su experiencia como docente universitario e instructor judicial.

Expertos y organizaciones sociales consideran a García Luna como la opción más idónea entre los candidatos que conformaron la lista final presentada a Arévalo.

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