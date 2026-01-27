Oficialismo denuncia a diputados de la UNE por supuestos vínculos con pandillas

Diputados oficialistas presentaron una querella ante el Ministerio Público (MP) contra integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), incluida Sandra Torres, por supuestos vínculos con la pandilla del Barrio 18. La oposición rechaza los señalamientos y acusa al gobierno de desviar la atención de la crisis de seguridad.

En conferencia de prensa, Andrea Villagrán, de la bancada oficialista, dijo que presentaron una denuncia penal ante el MP contra varios diputados de la UNE. La querella también incluye a Teresita de León Torres, Inés Castillo y Nadia de León Torres, por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y sedición.

Villagrán declaró que los recientes ataques armados contra la Policía Nacional Civil (PNC) motivaron al oficialismo a presentar la acción legal. “Vimos cómo grupos terroristas perpetraron asesinatos contra la Policía Nacional Civil e intentaron sembrar miedo en la población. Ese mismo grupo que se opone al cambio de fiscal general en mayo del 2025”, expresó.

Según Villagrán, el MP no ha actuado contra redes político-criminales por falta de denuncias formales. “Ahora venimos a quitarles esa excusa”, dijo. Añadió que los denunciados recurren a la violencia como mecanismo para intentar controlar instituciones del Estado.

Desde la UNE, el diputado Inés Castillo, jefe del bloque legislativo, rechazó la denuncia y señaló que se trata de una maniobra para distraer de la situación de seguridad.

“Ahora quieren desvirtuar a la opinión pública con este tipo de denuncias. Mejor que respondan por los Q20 millones que los pandilleros pagaron para fugarse del penal”, declaró, aludiendo al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y al presidente Bernardo Arévalo.

Por su parte, la diputada Nadia de León Torres también respondió a los señalamientos. En un video publicado en sus redes sociales, acusó al Movimiento Semilla y al partido Raíces de ser los verdaderos responsables de vínculos con pandillas.

“Aquí son hechos, no palabras. Fueron precisamente los mareros que viven en la Betania los que los ayudaron”, afirmó en referencia a las protestas del 2023 en apoyo a la elección de Arévalo como presidente.

Con información de La Red

#LaRedInforma | La diputada Andrea Villagrán anunció una querella ante el MP contra figuras de la UNE, a quienes señala por presuntos vínculos con estructuras criminales. pic.twitter.com/KiUIRQqmDh — La Red (@Lared1061) January 27, 2026

#LaRedInforma | El diputado Inés Castillo rechaza las acciones legales anunciadas por diputados oficialistas y asegura que buscan desviar la atención de la crisis de seguridad. pic.twitter.com/YYI25HfYtX — La Red (@Lared1061) January 27, 2026

