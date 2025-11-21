Oficina jurídica en Villa Nueva es allanada por el MP en una investigación por uso de documentos falsificados

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron este viernes 21 de noviembre tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en una oficina jurídica de Villa Nueva.

Según el MP, las acciones se desarrollaron en seguimiento a investigaciones iniciadas por varias denuncias relacionadas con la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de documentos falsificados.

Durante una de las diligencias, llevada a cabo en una oficina jurídica, las autoridades incautaron diversos documentos, un CPU y Q36 mil 800 en efectivo. Estos elementos fueron embalados y trasladados bajo cadena de custodia al MP, con el objetivo de ser analizados y fortalecer la investigación en curso.

El ente investigador informó que los indicios recabados podrían ser determinantes para establecer responsabilidades y avanzar en el proceso penal.

2025: 325 días de trabajo fuerte y firme 💪#Allanamientos 🚨



La Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de personal de la Policía Nacional Civil realizó tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y… pic.twitter.com/NXLkGyj4Aa — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 21, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

