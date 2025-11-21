Oficina jurídica en Villa Nueva es allanada por el MP en una investigación por uso de documentos falsificados

Justicia

Oficina jurídica en Villa Nueva es allanada por el MP en una investigación por uso de documentos falsificados

El MP incautó documentos, equipo informático y Q36 mil 800 durante allanamientos en Villa Nueva, como parte de una investigación por falsedad material y uso de documentos falsificados.

|

time-clock

Q36 mil 800 fueron incautados por el MP en una oficina jurídica de Villa Nueva, durante allanamientos por presunta falsedad material. (Foto Prensa Libre: MP)

Q36 mil 800 fueron incautados por el MP en una oficina jurídica de Villa Nueva, durante allanamientos por presunta falsedad material. (Foto Prensa Libre: MP)

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron este viernes 21 de noviembre tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en una oficina jurídica de Villa Nueva.

Según el MP, las acciones se desarrollaron en seguimiento a investigaciones iniciadas por varias denuncias relacionadas con la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de documentos falsificados.

Durante una de las diligencias, llevada a cabo en una oficina jurídica, las autoridades incautaron diversos documentos, un CPU y Q36 mil 800 en efectivo. Estos elementos fueron embalados y trasladados bajo cadena de custodia al MP, con el objetivo de ser analizados y fortalecer la investigación en curso.

El ente investigador informó que los indicios recabados podrían ser determinantes para establecer responsabilidades y avanzar en el proceso penal.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Justicia de Guatemala MP de Guatemala Uso de documentos falsificados en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS