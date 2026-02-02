Ofrecía servicios como guardia de seguridad y desaparecía con el arma que recibía en su primer turno

José “N”, de 22 años, fue detenido tras ser vinculado con el hurto de al menos cinco armas de fuego en empresas de seguridad privada, informó este lunes 2 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las investigaciones de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), el detenido acudía a diferentes empresas de seguridad privada en busca de empleo. Su estrategia era siempre la misma: aparentaba interés por los turnos de vigilancia y, tras ser contratado, se quedaba con el arma de equipo asignada para sus funciones.

Según consta en la denuncia, luego de recibir el equipo —por lo general una pistola asignada al momento de ingresar al turno— el ahora detenido desaparecía sin regresar a su puesto ni devolver el arma. Las empresas afectadas detectaban la sustracción una vez que el sujeto no volvía y no respondía a los intentos de contacto.

Las autoridades presumen que el detenido ofrecía las armas de fuego a particulares en Alta Verapaz, aunque este extremo aún está bajo verificación.

Su captura se realizó en la colonia Forestal, zona 13, en cumplimiento de una orden de detención girada por un juzgado penal por el delito de hurto agravado.

El modo de operar del capturado fue documentado en, al menos, cinco casos similares, cometidos en distintas empresas.

La DIDAE continúa la investigación para establecer si otras personas participaron en los hechos y para dar con el paradero del armamento robado.

Pedía trabajo en empresas de seguridad privada y hurtaba las armas que le asignaban



Investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos #DIDAE capturaron a un hombre señalado de hurtar armas de fuego mientras solicitaba empleo en empresas de pic.twitter.com/OmA2HlGX18 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 3, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

