Operativo del MP en terminal portuaria de Escuintla permite decomiso de tenis, mochilas y juegos

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, ejecuta tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en contenedores ubicados en el Puerto San José, informaron este miércoles 4 de marzo fuentes oficiales.

Las acciones se desarrollan en la Terminal Portuaria Especializada de Contenedores, en el municipio de San José, Escuintla, como parte de investigaciones iniciadas tras denuncias presentadas por representantes legales de diversas marcas.

De acuerdo con las autoridades, los denunciantes alertaron sobre el ingreso al país de mercancía presuntamente falsificada.

Como resultado de las diligencias, la fiscalía incautó 720 juegos, 12 mil 648 pares de tenis y 9 mil 350 mochilas, que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación en curso.

El MP indicó que las pesquisas continúan para determinar el origen de los productos y establecer posibles responsabilidades.

