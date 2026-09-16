Operativos de la PNC dejan cinco capturados por portación ilegal de armas de fuego

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 16 de septiembre, por medio de su cuenta en la red social X, sobre la captura de cinco personas en distintos operativos por portación ilegal de armas de fuego.

Los operativos se desarrollaron en San José Pinula, Guatemala; Huehuetenango, Petén y Jalapa, donde agentes de la PNC efectuaron las capturas en hechos distintos.

Según la información compartida por la institución, los cinco detenidos fueron vinculados con hechos relacionados con armas de fuego.

En distintos operativos realizados por la Policía Nacional Civil se reportan cinco capturas de personas vinculadas con portación ilegal de armas de fuego en San José Pinula, Huehuetenango, Petén y Jalapa.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/x1DiXpMo9V — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2026

Operativo durante fiestas patrias

Durante el 14 y 15 de septiembre, la Policía Nacional Civil también realizó operativos en el marco del Plan Seguridad en las Fiestas Patrias. Los agentes de la PNC fueron desplegados en todo el país con el fin de mantener acciones preventivas y operativas.

Los resultados de estas acciones fueron:

10 personas por escándalo en la vía pública

personas por escándalo en la vía pública 7 conductores fueron consignados por conducir bajo efectos de licor

conductores fueron consignados por conducir bajo efectos de licor 225 motocicletas y 64 vehículos consignados

motocicletas y vehículos consignados 16 armas de fuego incautadas.

Exitoso operativo de seguridad durante Fiestas Patrias pic.twitter.com/Ph1joo53iX — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.