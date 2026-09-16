Operativos de la PNC dejan cinco capturados por portación ilegal de armas de fuego

Justicia

Operativos de la PNC dejan cinco capturados por portación ilegal de armas de fuego

Las capturas se efectuaron durante operativos en San José Pinula, Guatemala; Huehuetenango, Petén y Jalapa.

Alvaro Castañeda Estrada

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Durante operativos efectuados en San José Pinula, Huehuetenango, Petén y Jalapa, se dio a la captura de cinco personas.

Foto de referencia. Durante operativos efectuados en varios puntos del país, la PNC incautó armas de fuego ilegales. (Foto: Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 16 de septiembre, por medio de su cuenta en la red social X, sobre la captura de cinco personas en distintos operativos por portación ilegal de armas de fuego.

Los operativos se desarrollaron en San José Pinula, Guatemala; Huehuetenango, Petén y Jalapa, donde agentes de la PNC efectuaron las capturas en hechos distintos.

Según la información compartida por la institución, los cinco detenidos fueron vinculados con hechos relacionados con armas de fuego.

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Operativo durante fiestas patrias

Durante el 14 y 15 de septiembre, la Policía Nacional Civil también realizó operativos en el marco del Plan Seguridad en las Fiestas Patrias. Los agentes de la PNC fueron desplegados en todo el país con el fin de mantener acciones preventivas y operativas.

Los resultados de estas acciones fueron: 

  • 10 personas por escándalo en la vía pública
  • 7 conductores fueron consignados por conducir bajo efectos de licor
  • 225 motocicletas y 64 vehículos consignados 
  • 16 armas de fuego incautadas. 

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