Organismo Judicial pide apoyo a Gobernación y Defensa para reforzar seguridad en juzgados

Carlos Romidiro Lucero Paz, presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este martes 20 de enero que se solicitó apoyo en seguridad a los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional para resguardar los juzgados del país.

Según explicó el magistrado, el pleno de la CSJ se reunió de urgencia para abordar la situación de seguridad institucional, ante hechos recientes que han puesto en riesgo a los operadores de justicia.

“Se está trabajando en reforzarla -la seguridad-. Ya se hicieron las coordinaciones y las peticiones al Ministerio de Gobernación y, de igual manera, al Ministerio de la Defensa, para que coadyuven prestando seguridad perimetral en los diferentes juzgados de la República, incluyendo los de la capital”, señaló Lucero.

Al ser consultado sobre si se identificó alguna zona de mayor riesgo, el funcionario respondió que los incidentes recientes han sido ataques directos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Lamentamos las bajas y ya hicimos las respectivas comunicaciones a nivel del Organismo Judicial. Estamos en esa coordinación, reforzando primeramente la seguridad institucional con el apoyo de las diferentes instituciones”, añadió.