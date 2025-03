Organizaciones internacionales y abogados exigen que asuma la nueva junta directiva del CANG

Organizaciones internacionales y abogados se sumaron a la petición para que asuma la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), después de que las actuales autoridades decidieran no hacer la transmisión del cargo hasta que se resuelva un amparo que presentaron, en el cual cuestionan los resultados de las elecciones del gremio.

Las entidades Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Actuando Juntas Guatemala, American Friends Service Committee, Latin America Working Group, Be Just Believe in Justice, Cejil y Luis Von Ahn Foundation firmaron un comunicado en el que manifiestan su preocupación por “las amenazas para obstruir el proceso de toma de posesión de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones del CANG”.

“El acceso al poder, su ejercicio y las garantías de elegir y ser electo de acuerdo con el Estado de Derecho es un elemento esencial de la democracia”, indican.

Agregaron: “Los resultados de la elección de nuevas autoridades del CANG, mediante el sufragio de sus agremiados, deben materializarse mediante la toma de posesión y no ser obstruidos mediante recursos que carecen de fundamento”.

En el comunicado acotan que toda persona tiene derecho a plantear cuestionamientos, pero estos deben presentarse “dentro del plazo legalmente establecido”.

Finalmente, hacen un llamado a la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales para que resuelva de manera inmediata la apelación y garantice la toma de posesión de la nueva junta directiva.

Este 20 de marzo, las autoridades electas deben asumir sus cargos en la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG, por lo que señalaron a la directiva saliente, presidida por Mario Siekavizza, de usurpar funciones y querer retener sus puestos.

La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y Registral expresó su confianza en que dicho plazo no será extendido e instó a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales a “resolver con urgencia el recurso planteado para evitar un precedente perjudicial para la institucionalidad del gremio”.

También exhortaron a todos los actores involucrados en el proceso de transición democrática a respetar “escrupulosamente el principio de alternancia en el ejercicio del poder y el régimen democrático, y a desistir de cualquier acción que sea contraria a la voluntad expresada por la Asamblea General”.

El pasado viernes asumió la nueva Junta Directiva de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, órgano encargado de resolver la apelación. Sin embargo, la Asamblea ha permanecido en silencio y no ha informado una posible fecha para conocer el caso.

Este órgano, que reúne a todos los presidentes de los colegios profesionales, también incluye a Mario Siekavizza, actual presidente del CANG, quien, según el comunicado, no entregará el cargo y permanecerá al frente del colegio.

La apelación presentada por Sagastume Vidaurre señala una serie de errores en las votaciones del Colegio de Abogados, realizadas el 7 y 14 de febrero, destacando una aparente inconsistencia en la certificación de la convocatoria.

Cuota de poder

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, esta es una "arbitrariedad más que se da en el mundo de los colegios profesionales", y en este caso se debe a que se vienen elecciones públicas importantes.

Para Ibarra, los representantes del gremio de abogados tienen una cuota de poder, ya que inciden en la elección de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, así como en la selección de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

“Más allá del problema que afrontan en este momento, el Colegio de Abogados cobra relevancia porque todos los ojos están puestos en la elección de fiscal general, y ellos tienen una cuota de poder porque inciden en el poder público”, precisó.