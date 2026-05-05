Otro fallo judicial frena la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Un segundo amparo provisional suspendió la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en un fallo que coincide con otro emitido horas antes y que mantiene en incertidumbre el proceso electoral universitario, informaron este martes 5 de mayo fuentes oficiales.

El Juzgado Décimo Primero Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió suspender provisionalmente la elección efectuada el 8 de abril del 2026, así como su aprobación por el Consejo Superior Universitario (CSU).

El fallo deja en suspenso:

La elección de Mazariegos como rector para el período 2026-2030

La aprobación del proceso por el CSU, contenida en el punto 3.5 del Acta 10-2026

Al igual que el primer amparo otorgado horas antes, esta resolución coincide en suspender la elección y su aval por el CSU; sin embargo, se trata de un proceso distinto, planteado ante otro juzgado.

La resolución establece que el acto reclamado encuadra en los supuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo, por lo que se decreta la suspensión provisional mientras se analiza el fondo del caso.

Este fallo se suma al emitido por el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil, que también suspendió el proceso tras una acción promovida por el movimiento Usac-Dire, el cual cuestiona la integración del cuerpo electoral.

Ambos tribunales concedieron audiencia por 48 horas a las partes para que se pronuncien sobre el caso.

Postura de la Usac

La Universidad de San Carlos de Guatemala informó que su Dirección de Asuntos Jurídicos fue notificada del amparo provisional que suspende la elección del rector.

La casa de estudios cuestionó el procedimiento mediante el cual se resolvió la acción y señaló que ha presentado denuncias y quejas debido a que el caso fue conocido por un juzgado de primera instancia.

Antecedentes

La reelección de Mazariegos fue aprobada el 17 de abril del 2026 por el CSU con 22 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

El proceso se desarrolló en medio de cuestionamientos, similares a los surgidos en el 2022, cuando Mazariegos asumió el cargo entre denuncias de irregularidades en la elección.

La toma de posesión estaba prevista para el 1 de julio del 2026, según información de Guatemala Visible.

Walter Mazariegos recibe otro revés judicial. Un segundo amparo vuelve a dejar en suspenso su reelección cómo rector de la USAC y la validación de los resultados electorales que hizo el CSU. Grupos de oposición de la USAC califican su reelección cómo una imposición y un fraude. pic.twitter.com/bviDAHjEl0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) May 5, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.