Otto Pérez Molina: El militar que se volvió ícono de la corrupción

La vida política de Otto Pérez Molina ha estado marcada por muchos eventos, pero dos son los más representativos: se encargó de firmar los Acuerdos de Paz por parte del Ejército y ahora es el primer presidente guatemalteco en ser condenado por la justicia nacional por cargos de corrupción. Su prestigio, construido con la imagen de un militar progresista capaz de negociar el fin de la extensa guerra civil en el país, quedó sepultado luego de que se probara que se enriqueció a costa del Estado, lo cual lo convirtió en el ícono de la descomposición estatal de la que fueron señalados varios de los funcionarios del Partido Patriota. Dicha agrupación política, de la que fue fundador, lo llevó al poder con el lema “mano dura” para la crisis de seguridad que atravesaba el país. No obstante, la criminalidad se mantuvo durante su mandato y tampoco logró dar cumplimiento a su promesa de cambiar el modelo de administración clientelar y corrupto que, aseguraba, existía en el país. Incluso, el 14 de enero de 2012, cuando asumió el cargo manifestó que el compromiso de su gestión era con la “austeridad y transparencia”. También aseguró que la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti se encargaría de velar por la “transparencia” y la “auditoría social interna”, circunstancias que se quedaron en palabras.

En esa ocasión hubo aplausos, incluyendo los de Thelma Aldana, quien era presidenta de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente sería nombrada por Pérez Molina para hacerse cargo del Ministerio Público. Desde el ente investigador, ella se convirtió en uno de los verdugos del gobernante al impulsar investigaciones en su contra. Esto lo hizo junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia a la que el expresidente le extendió el mandato por dos años en la nación en 2015. La solicitud de ampliación fue anunciada el 23 de abril de ese año, apenas una semana después de que el ente desmanteló una mafia aduanera. Tal grupo criminal fue denominado “La Línea” y fue esta pesquisa, en la que colaboró la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la que provocó su caída como presidente el 2 de septiembre de 2015, un hecho que se aceleró tras perder el apoyo de la ciudadanía, del sector empresarial y el de su propio partido político. Han pasado casi 10 años desde su colapso. Hoy, Pérez Molina ya no goza de buen reconocimiento, el Partido Patriota es historia, su carrera política se acabó y ha sido condenado por cometer actos de corrupción. Si bien tiene dos sentencias en su contra, él se encuentra libre hasta que los fallos no sean confirmados o se revoquen a su favor.

Cooptación del Estado



El expresidente se volvió millonario gracias a un entramado de sociedades anónimas, mismas que percibían las dádivas entregadas a una estructura criminal conformada por múltiples funcionarios, la cual sacaba provecho de suscribir irregularmente contratos estatales con varios empresarios. Este modelo, según las pesquisas, se utilizó para realizar adjudicaciones en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, las carteras de Comunicaciones y Cultura, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de Información Catastral, por citar algunas entidades públicas. El expediente judicial fue revelado el 2 de junio de 2016 y para esa fecha esta estructura habría captado Q500 millones producto de esas actividades ilícitas. Por este escándalo, fueron puestos a disposición 53 personas, entre quienes se encontraba el binomio presidencial del Partido Patriota. Pérez Molina estaba preso en la cárcel de Mariscal Zavala cuando se presentó el caso, en el que se detalló que el ex dignatario recibió ostentosos regalos de sus ministros como una lancha lujoso valorada en Q2 millones, una casa de playa en Santa Rosa de US$1 millón y un helicóptero de US$3.5 millones.

Esto fue documentado en el evento La Coperacha. La investigación de Cooptación del Estado abarcó otra fase denominada Terminal de Contenedores Quetzal, en la que el militar fue acusado de facilitar la entrega de una porción del Puerto Quetzal a inversionistas españoles, por el que obtuvo US$4.2 millones en coimas. Varios exfuncionarios de Pérez Molina no fueron enviados a juicio por esta macro investigación. Sin embargo, el expresidente aceptó los cargos de los que se le imputaron y recibió una segunda condena de ocho años de cárcel conmutables. En este caso pagó una fianza de Q300 mil para gozar de arresto domiciliario mientras se resuelven los recursos para revalidar o modificar su sentencia.

Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero



El último caso presentado por la CICIG no tuvo los resultados esperados. La Comisión y la FECI solicitaron que el expresidente enfrentara un tercer proceso penal por asociarse ilícitamente y recibir sobornos del empresario Gustavo Alejos. Sin embargo, la entonces jueza Erika Aifán decidió cerrar el caso por falta de pruebas.



La carpeta judicial documentaba que el exsecretario privado de Álvaro Colom le entregó como dádiva la lujosa casa que Pérez Molina ocupó durante su mandato presidencial. Esta se encuentra ubicada en la zona 15 capitalina y, según la investigación, Alejos se la brindó con el objetivo de garantizar, asegurar y obtener favores del exgobernante.



Las autoridades refirieron que, para ocultar esta coima, el empresario simuló un contrato de arrendamiento con el exmandatario, pero partes del contrato de alquiler fueron falsificadas. Incluso, la pesquisa expuso que el ex dignatario no canceló mensualidades, debido a que había hecho remodelaciones en el inmueble y con eso pagó las rentas.