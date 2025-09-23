Peluqueros enfrentan juicio por presuntamente agredir sexualmente a clientes y forzarlos a entregar dinero en la zona 1

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal se desarrolla el juicio contra tres peluqueros capturados en noviembre del 2023, tras una serie de allanamientos en un centro comercial ubicado en la 6.ª avenida y 12 calle, zona 1.

Los acusados son Edwin López, Quelvin Morales y Julio César Aguirre, quienes enfrentan cargos por los delitos de violación y detención ilegal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los señalados habrían obligado a algunos clientes, durante la atención en la peluquería, a retirar dinero de cajeros automáticos. El efectivo era entregado a cambio de permitirles la salida del lugar.

Varias víctimas denunciaron haber sufrido violencia sexual durante los hechos. En algunos casos, también fueron despojadas de sus pertenencias.

Durante el debate, peritos acudieron al tribunal para ratificar los informes periciales presentados como parte de la prueba técnica en el proceso.