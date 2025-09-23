Justicia
Peluqueros enfrentan juicio por presuntamente agredir sexualmente a clientes y forzarlos a entregar dinero en la zona 1
Tres peluqueros enfrentan juicio por violación y detención ilegal, tras ser acusados de agredir a clientes dentro de un local en la zona 1.
Los acusados comparecen ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal durante el inicio del juicio por violación y detención ilegal. (Foto Prensa Libre)
Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal se desarrolla el juicio contra tres peluqueros capturados en noviembre del 2023, tras una serie de allanamientos en un centro comercial ubicado en la 6.ª avenida y 12 calle, zona 1.
Los acusados son Edwin López, Quelvin Morales y Julio César Aguirre, quienes enfrentan cargos por los delitos de violación y detención ilegal.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los señalados habrían obligado a algunos clientes, durante la atención en la peluquería, a retirar dinero de cajeros automáticos. El efectivo era entregado a cambio de permitirles la salida del lugar.
Varias víctimas denunciaron haber sufrido violencia sexual durante los hechos. En algunos casos, también fueron despojadas de sus pertenencias.
Durante el debate, peritos acudieron al tribunal para ratificar los informes periciales presentados como parte de la prueba técnica en el proceso.