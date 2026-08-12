Justicia
Persecución en zona 6: capturan a presuntos pandilleros del Barrio 18 con chalecos antibalas y una subametralladora
La PNC señala a los capturados como presuntos responsables de un ataque armado que dejó herido a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha.
Una persecución en la zona 6 terminó con cuatro capturados, un menor remitido y el decomiso de armas, chalecos antibalas y teléfonos celulares. (Foto Prensa Libre: PNC).
Tras una persecución, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a cuatro presuntos pandilleros del Barrio 18 en la colonia Martinico 1, zona 6.
A los sospechosos se les incautaron dos chalecos antibalas, cuatro armas de fuego y municiones, además de una subametralladora con dos tolvas y tres teléfonos celulares.
La PNC detalla que las armas fueron robadas en la zona 9 de la capital, Jutiapa e Izabal.
Los detenidos fueron identificados por sus alias: Gruñón, con un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en el 2022; Janfri; Tortuga, y Calimba, quien tiene un antecedente por robo de terminal móvil.
Las autoridades también remitieron a un menor.
Los supuestos pandilleros del Barrio 18 son señalados como presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la misma zona, en el cual resultó herido de bala un hombre que, presuntamente, pertenece a la Mara Salvatrucha.
La investigación policial indica que el ataque armado fue parte de la rivalidad entre pandillas.
Además, fue decomisado el vehículo en el que los aprehendidos intentaron escapar.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.