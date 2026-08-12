Persecución en zona 6: capturan a presuntos pandilleros del Barrio 18 con chalecos antibalas y una subametralladora

Tras una persecución, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a cuatro presuntos pandilleros del Barrio 18 en la colonia Martinico 1, zona 6.

A los sospechosos se les incautaron dos chalecos antibalas, cuatro armas de fuego y municiones, además de una subametralladora con dos tolvas y tres teléfonos celulares.

La PNC detalla que las armas fueron robadas en la zona 9 de la capital, Jutiapa e Izabal.

Los detenidos fueron identificados por sus alias: Gruñón, con un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en el 2022; Janfri; Tortuga, y Calimba, quien tiene un antecedente por robo de terminal móvil.

Las autoridades también remitieron a un menor.

Los supuestos pandilleros del Barrio 18 son señalados como presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la misma zona, en el cual resultó herido de bala un hombre que, presuntamente, pertenece a la Mara Salvatrucha.

La Policía decomisó cuatro armas de fuego, una subametralladora, chalecos antibalas y el vehículo en el que los sospechosos intentaron escapar. (Foto Prensa Libre: PNC).

La investigación policial indica que el ataque armado fue parte de la rivalidad entre pandillas.

Además, fue decomisado el vehículo en el que los aprehendidos intentaron escapar.

Gruñón, Janfri, Tortuga y Calimba fueron interceptados tras una persecución; la PNC también remitió a un menor y decomisó el vehículo en el que intentaron escapar. (Foto Prensa Libre: PNC).

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