Picop embiste a investigador de la PNC mientras capturaban a alias “El Arena”

Un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido al ser embestido por un vehículo, durante un operativo efectuado en Boca del Monte, Villa Canales, en el que fue capturado un presunto extorsionista, informaron autoridades este lunes 17 de noviembre.

El hecho ocurrió cuando personal de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) sorprendió a Renato N., de 22 años, alias “El Arena”, supuesto integrante del Barrio 18, quien recogía un paquete que simulaba Q65 mil, cantidad exigida a una mujer a cambio de no atentar contra su vida.

Durante el procedimiento, un vehículo tipo picop blanco, que circulaba a alta velocidad, atropelló a uno de los agentes y se dio a la fuga en dirección desconocida.

El agente fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó internado en la sala de emergencias con fracturas múltiples y bajo observación médica.

Se investiga si el piloto del picop tiene relación con el detenido, por lo que al notar el actuar de la PNC arremetió contra los investigadores.

“El Arena” se movilizaba en una motocicleta con placas M-044LXT, utilizada presuntamente para la entrega del dinero. Fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

