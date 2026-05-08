Pieza de autopatrulla delata a policías acusados de irrumpir en casa y abandonar cadáver de mujer

Justicia

Pieza de autopatrulla delata a policías acusados de irrumpir en casa y abandonar cadáver de mujer

Dos agentes de la PNC fueron capturados señalados de irrumpir en una vivienda de la zona 18, disparar contra una mujer y abandonar el cadáver en Palencia.

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Fiscales del MP coordinaron con la PNC la captura de dos policías señalados de irrumpir en una vivienda de la zona 18, atacar a balazos a una mujer y abandonar su cadáver en Palencia. (Foto Prensa Libre: MP)

Fiscales del MP coordinaron con la PNC la captura de dos policías señalados de irrumpir en una vivienda de la zona 18, atacar a balazos a una mujer y abandonar su cadáver en Palencia. (Foto Prensa Libre: MP)

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados este viernes 8 de mayo señalados de irrumpir en una vivienda de la zona 18, disparar contra una mujer y abandonar su cadáver en Palencia; en la escena dejaron tirado el bómper de una autopatrulla, pieza clave que permitió vincularlos con el crimen, informó el Ministerio Público (MP).

Los detenidos fueron identificados como Kevin O. y Yostin C., asignados a la Comisaría 12. El MP les atribuye los delitos de plagio o secuestro, asesinato, asesinato en grado de tentativa y abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el hecho ocurrió la madrugada del 7 de mayo último en el sector Vuelta Grande, aldea Lo de Rodríguez, zona 18.

Las pesquisas establecen que los agentes irrumpieron de forma violenta en un inmueble, donde agredieron a un hombre y dispararon contra una mujer.

Uno de los indicios clave para vincular a los sospechosos con el caso fue el hallazgo, en la escena, de un bómper de autopatrulla con placas GUA, que se desprendió durante la extracción forzosa de una de las víctimas.

Horas después, las autoridades localizaron el cadáver de la mujer en una zona boscosa de Palencia, con señales de violencia.

El personal fiscal tramitó y ejecutó las órdenes de captura ante el Juzgado Pluripersonal de Turno de Guatemala en un plazo menor de un día desde la comisión del delito, según se informó.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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