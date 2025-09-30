PNC aprehende a pareja señalada de agredir hasta la muerte a una niña de 2 años en Quetzaltenango

Durante un allanamiento efectuado en la zona 1 de Quetzaltenango, investigadores de la Sección contra el Delito de Femicidio de la DEIC, en coordinación con la Fiscalía Distrital del Ministerio Público, capturaron a Jonathan J., de 30 años, y a Débora M., de 23, como parte de una investigación por la muerte violenta de una niña de 2 años.

De acuerdo con las autoridades, Jonathan J. es el padre biológico de la menor, mientras que Débora M. fungía como su madrastra, al convivir con el progenitor al momento del hecho. Ambos enfrentan procesos penales: él está sindicado de femicidio y ella señalada por homicidio.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 26 de septiembre del 2025 por un juzgado de Quetzaltenango, luego de que las investigaciones y un dictamen médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) descartaran la versión inicial del padre, quien aseguró que la menor había caído accidentalmente de las gradas de su vivienda.

El informe del Inacif reveló que la causa de muerte fueron múltiples lesiones físicas, lo que motivó al Ministerio Público a considerar que la niña fue víctima de agresiones deliberadas. El caso fue tipificado bajo los delitos de femicidio y homicidio, según el grado de participación atribuido a cada uno de los capturados.

La figura de madrastra no exime responsabilidad penal en hechos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el Código Penal guatemalteco, los delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes por personas con vínculos afectivos o de convivencia pueden conllevar agravantes legales.

El caso sigue bajo investigación, y el Ministerio Público informó que continuará recabando pruebas para determinar la responsabilidad individual de los sindicados.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

