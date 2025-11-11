PNC captura por sexta vez a “el Zancudo”, señalado de robo y portación de arma sin licencia

Carlos “P.”, alias el Zancudo, volvió a ser detenido este martes 11 de noviembre en la zona 3 de la capital, tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego ilegal. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que se le incautó una pistola Zigana, un cargador y 15 municiones, sin documentación extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

La captura se efectuó en la 29 calle y 2ª avenida de la zona 3, cuando presuntamente intentó robar el camión placas C-158BYG, utilizando amenazas contra el conductor, quien distribuía aparatos de sonido. Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a los agentes policiales que se encontraban en el área, quienes lograron neutralizarlo.

Este nuevo arresto se suma a una larga trayectoria delictiva. Según registros de la PNC, el Zancudo, de 52 años, ha sido ingresado en cinco ocasiones a centros penitenciarios del país. Las causas de sus detenciones incluyen agresión, escándalo y robo agravado en julio y diciembre de 2004; robo agravado en 2009; y encubrimiento y robo en octubre y noviembre de 2012.

La frecuencia de sus capturas y la variedad de delitos por los que ha sido procesado lo han convertido en un objetivo recurrente de las autoridades. Pese a los antecedentes, nuevamente se le sorprendió en un intento de robo, armado y sin autorización legal para portar el arma.

El Zancudo permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

