PNC decomisa contrabando valorado en Q405 mil y detiene a un hombre en Suchitepéquez

Justicia

Agentes de la PNC detuvieron a un hombre en Suchitepéquez cuando transportaba un camión con mercadería de contrabando valorada en más de Q405 mil.

|

Autoridades revisan parte del cargamento de productos de contrabando decomisado en Suchitepéquez, valorado en más de Q405 mil. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un cargamento de productos de contrabando, valorado en Q405,176.75, fue decomisado este miércoles 27 de agosto por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 162 de la ruta CA-2, en jurisdicción del caserío El Progreso, aldea San Francisco, Mazatenango, Suchitepéquez.

En el operativo fue consignado Jorge “N”, de 43 años, conductor del camión placas C-450BML, quien transportaba mercancía de consumo diario de origen mexicano sin la documentación correspondiente.

Según el reporte oficial, en el vehículo se trasladaban cajas de champú de distintas marcas, suplementos vitamínicos para niños, leche en polvo, espuma para cabello, goma de mascar, sueros y gomitas, entre otros productos.

El aforo fue realizado por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero, quienes verificaron que la mercadería carecía de respaldo legal para su ingreso al país.

El camión y su contenido fueron trasladados con custodia policial a la aduana de Puerto Quetzal, en el municipio de Puerto San José, Escuintla, donde quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Contrabando Contrabando en Guatemala Mazatenango PNC de Guatemala SAT Guatemala 
