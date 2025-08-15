PNC desmantela puntos de narcomenudeo en Retalhuleu y decomisa droga valorada en más de Q200 mil

En allanamientos coordinados entre autoridades policiales y fiscales fueron decomisadas armas, droga y vehículos, en San Sebastián, Retalhuleu.

Agentes de la PNC contabilizan los colmillos con cocaína incautados durante los allanamientos en San Sebastián, Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: cortesía PNC)

Cinco personas señaladas de distribuir droga, entre ellas un colombiano, fueron capturadas este jueves durante operativos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en San Sebastián, Retalhuleu.

Las acciones se desarrollaron en residenciales Bosques y en el cantón Paoj, donde investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de la comisaría 34 y soldados del Ejército de Guatemala ejecutaron diligencias en coordinación con la Fiscalía Distrital de Retalhuleu.

Los capturados fueron identificados como Miguel “E”, de 26 años, alias El Wiro; Brayan “L”, de 29, de nacionalidad colombiana, alias El Cocinero; Amy “L”, de 24, alias La Canche; Brayan “U”, de 25, alias El Chino; y Bruno “R”, de 35, alias El Centinela.

Durante la inspección, las autoridades incautaron tres pistolas calibre 9 mm, cuatro carabinas calibre .223, un arma de viento —todas de tenencia ilegal—, 10 cargadores, 2,361 municiones de distintos calibres, un chaleco antibalas y tres fundas plásticas para armas.

También se decomisaron 1,715 colmillos con cocaína —valorados en más de Q200 mil—, 116 bolsas transparentes con cocaína, 1,830 piedras de crack, 21 envoltorios y dos bolsas con marihuana, cuatro sartenes con cocaína, cuatro cajas con bicarbonato de sodio, dos pesas digitales y una máquina selladora. Además, se reportó el hallazgo de Q25,991 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga.

Como parte de la evidencia, se secuestraron cuatro motocicletas y un vehículo particular.

Según las autoridades, alias El Cocinero ya había sido detenido el 5 de marzo del 2025 en la zona 1 de la cabecera departamental, cuando se le hallaron 34 colmillos con cocaína y 200 piedras de crack listas para su distribución.

La operación fue resultado del seguimiento a una denuncia anónima recibida por medio del número 1561 de Crime Stoppers.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

