PNC desmantela puntos de narcomenudeo en Retalhuleu y decomisa droga valorada en más de Q200 mil

Cinco personas señaladas de distribuir droga, entre ellas un colombiano, fueron capturadas este jueves durante operativos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en San Sebastián, Retalhuleu.

Las acciones se desarrollaron en residenciales Bosques y en el cantón Paoj, donde investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de la comisaría 34 y soldados del Ejército de Guatemala ejecutaron diligencias en coordinación con la Fiscalía Distrital de Retalhuleu.

Los capturados fueron identificados como Miguel “E”, de 26 años, alias El Wiro; Brayan “L”, de 29, de nacionalidad colombiana, alias El Cocinero; Amy “L”, de 24, alias La Canche; Brayan “U”, de 25, alias El Chino; y Bruno “R”, de 35, alias El Centinela.

Durante la inspección, las autoridades incautaron tres pistolas calibre 9 mm, cuatro carabinas calibre .223, un arma de viento —todas de tenencia ilegal—, 10 cargadores, 2,361 municiones de distintos calibres, un chaleco antibalas y tres fundas plásticas para armas.

También se decomisaron 1,715 colmillos con cocaína —valorados en más de Q200 mil—, 116 bolsas transparentes con cocaína, 1,830 piedras de crack, 21 envoltorios y dos bolsas con marihuana, cuatro sartenes con cocaína, cuatro cajas con bicarbonato de sodio, dos pesas digitales y una máquina selladora. Además, se reportó el hallazgo de Q25,991 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga.

Como parte de la evidencia, se secuestraron cuatro motocicletas y un vehículo particular.

Según las autoridades, alias El Cocinero ya había sido detenido el 5 de marzo del 2025 en la zona 1 de la cabecera departamental, cuando se le hallaron 34 colmillos con cocaína y 200 piedras de crack listas para su distribución.

La operación fue resultado del seguimiento a una denuncia anónima recibida por medio del número 1561 de Crime Stoppers.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



Presuntos distribuidores de droga capturados en allanamientos



Policías Antinarcóticos de la #SGAIA en coordinación con la fiscalía de Narcoactividad de la capital y Chiquimula, realizaron dos allanamientos uno en una cantina ubicada en la aldea Champona, Morales pic.twitter.com/jHk4lo3t3Z — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 15, 2025