PNC detiene a hombre con 152 celulares sin documentación en Retalhuleu

Un hombre fue detenido cuando transportaba 152 teléfonos celulares sin documentación legal, durante un operativo policial en el kilómetro 198 de la ruta CA-2, en El Asintal, Retalhuleu.

Se trata de Patrick “N”, de 23 años, quien conducía el automóvil con placas P465JFS. Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el interior del vehículo localizaron los dispositivos, de los cuales no pudo comprobar su procedencia.

Las autoridades coordinaron con personal aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y fiscales, quienes efectuaron el conteo del producto incautado. De acuerdo con el informe, el valor de los teléfonos asciende a Q179 mil 610.

Teléfonos celulares decomisados en un operativo en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre).

La mercadería quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

Según las primeras indagaciones, los teléfonos podrían haber ingresado al país desde México sin el pago de los impuestos respectivos.