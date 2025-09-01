PNC detiene a La Morena, presunta integrante de la Mara 18, cuando supuestamente planeaba atacar en un sepelio en zona 7

Agentes de la Comisaría 14 capturaron este lunes 1 de septiembre a una presunta integrante de la pandilla Barrio 18, en las inmediaciones del cementerio La Verbena, zona 7 capitalina, donde se llevaba a cabo el sepelio de otro pandillero. Según la Policía Nacional Civil (PNC), la intervención evitó un posible ataque armado.

La aprehendida fue identificada como Jesse “R”, de 32 años, alias La Morena. Según el informe oficial, portaba una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, reportada como robada el 8 de enero del 2024 en un centro comercial de la zona 11.

La detención se efectuó tras recibir una alerta sobre la posibilidad de un atentado durante el entierro.

La Policía montó un operativo de seguridad en el camposanto y logró identificar a “La Morena” entre los asistentes.

La PNC indicó que el arma incautada podría haber sido utilizada para agredir a personas presentes en el lugar, por lo que considera que la acción policial “evitó una tragedia”.

