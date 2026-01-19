PNC halla fusiles en vehículo abandonado y sospecha que fue usado en ataques armados

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron un vehículo con armas de alto poder abandonado en la zona 3 capitalina, en medio de un operativo de seguridad activado tras denuncias ciudadanas.

Fuentes de la PNC indicaron que el vehículo habría sido utilizado por presuntos cabecillas del Barrio 18 para cometer ataques armados, incluidos hechos contra agentes policiales. Las autoridades investigan si también fue empleado para trasladar cadáveres en distintos sectores de la ciudad capital.

El hallazgo ocurrió en la 20 calle y avenida Elena, donde patrullas de la Comisaría 11 identificaron un automóvil con signos sospechosos. Al observar en su interior dos fusiles y otros objetos, los agentes resguardaron el área y coordinaron con el Ministerio Público (MP) las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, se incautaron dos fusiles de asalto, dos bates y otros indicios que serán analizados por peritos forenses. La fiscalía trabaja en la obtención de perfiles genéticos y otras pruebas científicas para establecer vínculos con hechos delictivos recientes.

La alerta que permitió el operativo fue recibida cerca de la medianoche, cuando ciudadanos reportaron la presencia de hombres armados a bordo de un vehículo. Tras rastreos en la zona, las autoridades ubicaron el automotor abandonado.

El caso está bajo investigación del MP. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen operativos preventivos en distintos puntos del área metropolitana, con el objetivo de identificar a los responsables y prevenir nuevos hechos de violencia.