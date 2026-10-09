PNC incauta nueve armas de fuego y 196 municiones durante allanamiento en Zacapa

Justicia

PNC incauta nueve armas de fuego y 196 municiones durante allanamiento en Zacapa

La PNC incauta nueve armas de fuego y 196 municiones durante un allanamiento en Zacapa. Aunque las armas tienen documentos legales, serán sometidas a peritajes.

Valery Velásquez

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Armas de fuego y municiones incautadas por la Policía Nacional Civil durante un allanamiento en San José Las FLores, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), efectuaron un allanamiento en la colonia San José Las Flores, Zacapa.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro carabinas, una escopeta, cuatro pistolas y 196 municiones, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Armamento será sometido a peritaje balístico

Las autoridades indicaron que "las armas cuentan con documentación legal". Sin embargo, fueron incautadas para ser sometidas a un peritaje balístico en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif).

Las diligencias continuarán a cargo del ente investigador y los equipos especializados de la Policía para esclarecer los hechos relacionados con la investigación. Mientras tanto, el armamento permanecerá bajo custodia durante el desarrollo de los peritajes.

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Imágenes del armamento

Agentes de la PNC participan en un allanamiento en la colonia San José Las Flores, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)
La PNC reporta la incautación de cuatro carabinas, una escopeta, cuatro pistolas y 196 municiones durante un operativo en Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)
Las autoridades investigan el armamento incautado durante una diligencia de allanamiento en Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)
. Las armas incautadas, que según las autoridades cuentan con documentación legal, serán sometidas a un peritaje balístico. (Foto Prensa Libre: PNC)
Investigadores de la DEIC y del Ministerio Público coordinan las diligencias relacionadas con el armamento localizado en Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

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