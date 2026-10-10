PNC investiga posible vínculo entre extorsiones y asesinato de abogada Zoila Maricruz Chinchilla en Santa Rosa

La Policía Nacional Civil (PNC) da seguimiento a una línea de investigación sobre una posible vinculación con extorsiones en el asesinato de la abogada y directora de escuela Zoila Maricruz Chinchilla Valdez, de 42 años, ocurrido el miércoles 7 de octubre del 2026 en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.

Según el informe policial, una de las hipótesis es que el crimen esté relacionado con represalias por el supuesto incumplimiento de exigencias de extorsión. Los investigadores establecieron que Chinchilla Valdez era vicepresidenta de una asociación de tuctuqueros del sector.

"La víctima era vicepresidenta de la asociación de tuctuqueros del sector, por lo que se presume que el ataque pudo deberse a represalias por haber hecho caso omiso a las exigencias de dinero", dice el informe de la PNC.

Presunto sospechoso del ataque contra abogada

En seguimiento al crimen, agentes de la PNC capturaron el 8 de octubre a Pablo “N”, de 34 años, alias Fantasma, un presunto integrante de la Mara Salvatrucha, presunto responsable de haber disparado contra la bogada.

El hombre fue interceptado cuando se desplazaba en motocicleta negra. Durante la inspección, los agentes establecieron que portaba un arma de fuego de manera ilegal y que el vehículo no portaba placas de circulación.

De acuerdo con la PNC, alias Fantasma registra siete ingresos a prisión por encubrimiento propio, extorsión, violencia contra la mujer, lesiones culposas, faltas contra la autoridad, ebriedad y escándalo. La Policía afirmó que alias Fantasma, opera bajo las órdenes de Jorge Yahir de León Hernández, El Diabólico, cabecilla de la MS y quien está recluido en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Ataque frente a una escuela en Barberena

Chinchilla Valdez, quien también era docente y directora de un centro educativo, fue atacada a balazos la noche del miércoles 7 de octubre, cuando salía de su lugar de trabajo en El Cerinal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra interceptaron a la profesional cuando se disponía a abordar su vehículo. Uno de ellos le disparó varias veces y ambos huyeron.

"Fue interceptada por dos hombres desconocidos que vestían sudaderos negros y tenis blancos y se desplazaban a bordo de una motocicleta negra. Uno de ellos habría desenfundado un arma de fuego y disparado varias veces contra la víctima", indica la policía.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la escuela donde la víctima ejercía como directora, cerca del Polideportivo de la comunidad.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien presentaba múltiples heridas de bala.

Durante el procesamiento de la escena, los fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron dos casquillos, un proyectil deformado y un teléfono celular.

Colegio de Abogados condena el crimen

El día del hecho, Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), lamentó y condenó el asesinato de Chinchilla Valdez.

Gámez expresó su preocupación porque el ataque ocurrió cerca de un centro educativo donde la víctima ejercía como directora.

La presidenta del Cang señaló que esa circunstancia genera especial preocupación, debido a que se trata de un espacio destinado a la formación y protección de niñas y niños.

Además, solicitó a las autoridades una investigación "pronta, objetiva, exhaustiva e independiente", que permita esclarecer las circunstancias del crimen, establecer el móvil e identificar a los responsables.