Siete ingresos a prisión y un ataque en el que murió una mujer en Santa Rosa: lo que investiga la PNC sobre alias Fantasma

Justicia

Siete ingresos a prisión y un ataque en el que murió una mujer en Santa Rosa: lo que investiga la PNC sobre alias Fantasma

Un presunto integrante del Barrio 18, que operaría bajo las órdenes de “El Diabólico” desde Renovación 1, fue capturado en Santa Rosa. La PNC investiga su posible vínculo con un ataque armado.

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Fantasma Barrio 18 Santa Rosa

Alias “Fantasma” registra siete ingresos a prisión y ahora es investigado por su posible participación en un ataque armado en el que murió una abogada en Barberena, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC).

Un presunto integrante del Barrio 18, con siete ingresos a prisión, fue capturado este 8 de octubre en Santa Rosa.

La Policía Nacional Civil (PNC) afirma que el sospechoso estaría implicado en un ataque armado ocurrido el 7 de octubre en el mismo sector, en el que murió una mujer.

Los agentes, en seguimiento a dicho ataque armado, le marcaron el alto al hombre cuando se movilizaba en una motocicleta. Tras una inspección, los policías establecieron que portaba un arma de fuego de manera ilegal. Además, la motocicleta no contaba con las placas de circulación autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El detenido fue identificado como Pablo “N”, de 34 años, alias Fantasma. Según investigaciones preliminares, estaría relacionado con actividades de sicariato y otros ataques armados.

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Al verificar sus antecedentes, las autoridades determinaron que registra siete ingresos a prisión por encubrimiento propio, extorsión, violencia contra la mujer, lesiones culposas, faltas contra la autoridad, ebriedad y escándalo.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre su posible participación en el ataque armado en el que murió una mujer.

El detenido reside en la zona 12 de Villa Nueva. De acuerdo con la PNC, opera bajo las órdenes de un hombre conocido con el alias El Diabólico, quien permanece recluido en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Ataque armado en Barberena

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre la muerte de una mujer tras recibir múltiples impactos de bala en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.

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La presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, lamentó en redes sociales la muerte de la abogada, docente y directora Zoila Maricruz Chinchilla Valdés.

Gámez afirmó que el ataque armado ocurrió en las inmediaciones de un centro educativo donde Chinchilla ejercía como directora.

“Dedicó parte de su vida a la educación y al servicio de su comunidad”, subraya el comunicado del CANG.

El Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para que efectúen una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e independiente, con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e identificar a los responsables.

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