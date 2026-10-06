PNC reporta 260 homicidios en septiembre en Guatemala y revela los días con mayor incidencia criminal

Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan cuáles son los departamentos con más reportes de homicidios en septiembre de 2026 y qué días presentan la mayor incidencia.

Los datos revelan una disminución de los homicidios durante septiembre de 2026 en Guatemala, luego de que julio y agosto se ubicaran como los meses más violentos de los últimos cinco años.

De acuerdo con las estadísticas de la PNC, durante septiembre se contabilizaron 260 homicidios, una reducción del 19 por ciento respecto de agosto, cuando se registraron 324 casos.

La distribución de los hechos evidencia que la violencia continúa concentrándose principalmente en el departamento de Guatemala, que acumula 102 homicidios, equivalentes al 39.2 por ciento del total nacional.

Le siguen Escuintla, con 21 casos, equivalentes al 8.1 por ciento; Petén, con 20 y el 7.7 por ciento; Chiquimula, con 18 y el 6.9 por ciento, y Zacapa, con 13 homicidios, que representan el 5 por ciento.

En conjunto, estos cinco departamentos concentran 174 de los 260 homicidios registrados durante septiembre, es decir, alrededor del 67 por ciento del total.

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A escala municipal, el municipio de Guatemala encabeza los registros con 52 homicidios, equivalentes al 20 por ciento del total nacional.

Le siguen Villa Nueva, con 21 casos, equivalentes al 8.1 por ciento; Jalapa, con nueve y el 3.5 por ciento; Mixco, con ocho y el 3.1 por ciento, y Chiquimula, con siete, que representan el 2.7 por ciento. Huité también contabilizó al menos siete casos durante septiembre.

Las estadísticas de la PNC también muestran que los lunes continúan siendo los días con mayor incidencia de homicidios, con el 18.1 por ciento de los casos.

Le siguen los domingos, con el 16.9 por ciento, y los miércoles, con el 14.2 por ciento.

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Con información de Ángel Oliva