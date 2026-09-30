Gobernación investiga posible coordinación de ataques armados tras identificar un patrón atípico de violencia

El Ministerio de Gobernación considera que tres de los seis ataques armados registrados el martes 29 de septiembre en la capital, Villa Nueva y Amatitlán fueron coordinados, debido a que las autoridades identificaron patrones distintos a los observados durante los últimos meses, informó el ministro Marco Antonio Villeda.

El funcionario explicó que la sucesión de hechos fue atípica respecto del comportamiento reciente de la violencia y que una de las hipótesis bajo investigación apunta a que tres ataques fueron coordinados para obligar a las fuerzas de seguridad a responder simultáneamente en distintos puntos.

Villeda no identificó a las personas o estructuras que podrían estar detrás de esa posible coordinación ni precisó cuál habría sido su propósito. Indicó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y responsabilidades en cada caso.

“Nosotros creemos que, de los seis hechos por lo menos tres fueron coordinados”, afirmó Villeda en conferencia de prensa al referirse a la jornada de violencia.

Según el ministro, los otros ataques estarían vinculados con disputas territoriales entre pandillas y con el control de áreas para actividades relacionadas con el narcotráfico. Estas hipótesis también permanecen bajo investigación.

Ataques en distintos puntos

Uno de los hechos investigados ocurrió en la zona 6 capitalina. Villeda afirmó que información de inteligencia vincula a una de las víctimas con el grupo denominado Los Caradura y atribuyó el ataque a integrantes del Barrio 18.

El ministro señaló que uno de los presuntos responsables murió durante la respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras otro fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de los tribunales.

Otro ataque ocurrió contra un piloto de transporte en la zona 7. La unidad pertenecía a una ruta procedente de San Juan Sacatepéquez y el conductor murió. Gobernación investiga si el hecho estuvo relacionado con extorsiones al transporte.

Villeda también confirmó la muerte de un médico que trabajaba en el Hospital General San Juan de Dios y que fue atacado en el bulevar Liberación y 15 avenida, zona 12.

En la zona 16 fue atacada una persona que tenía un negocio informal de comida. El ministro afirmó que la víctima tenía antecedentes por homicidio en grado de tentativa y encubrimiento propio, y que las autoridades investigan una posible vinculación con una estructura criminal.

En Villa Nueva, un ataque contra un autobús dejó muertos a un hombre y una mujer, además de una pasajera herida. En otro ataque a un bus, en la calzada José Milla, zona 6, el piloto de la unidad resultó herido, en su reacción arrolló a los presuntos sicarios. Uno de los presuntos delincuentes murió carbonizado porque la moto en la que viajaban se incendió bajo la unidad colectiva.

Gobernación investiga estos hechos para establecer cuáles tuvieron relación entre sí y cuáles respondieron a otras disputas criminales.

Gobernación atribuye parte de la violencia a disputa entre pandillas

Villeda sostuvo que parte de los hechos violentos estaría relacionada con una disputa territorial entre estructuras criminales por áreas utilizadas para actividades vinculadas con el narcotráfico.

El ministro también planteó que los ataques que considera coordinados pudieron buscar generar alarma entre la población y dispersar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Además, las autoridades investigan si los hechos constituyeron una reacción a las operaciones emprendidas contra estructuras criminales.

Según datos presentados por Villeda, durante el 2026 han sido capturados 750 presuntos pandilleros. También informó del desmantelamiento de 544 cámaras de vigilancia que, de acuerdo con Gobernación, eran utilizadas por estructuras criminales para observar a la población y los movimientos de las autoridades.

El funcionario mencionó además una operación en la zona 1 en la que las autoridades localizaron una casa de seguridad atribuida a la Mara Salvatrucha e incautaron el equivalente a Q2 millones.

Reforzarán seguridad

Después de los ataques del martes, Gobernación anunció un incremento de la presencia de la PNC y del Ejército en la capital y en las principales rutas del país.

Villeda informó que mantiene coordinación con el Ministerio de la Defensa para reforzar el denominado “anillo de contención”, una estrategia que, según explicó, se desarrolla desde junio.

El refuerzo incluirá una mayor presencia de agentes y soldados en puntos considerados estratégicos, entre ellos las paradas de autobuses.

Gobernación también ha sostenido conversaciones con representantes del transporte extraurbano por los casos de extorsión y los ataques contra pilotos y pasajeros. Entre las medidas planteadas está establecer paradas fijas que permitan desplegar agentes y mejorar el control de las personas que abordan y descienden de las unidades.

Villeda afirmó que, pese a la sucesión de ataques del martes, septiembre mantenía una tendencia a la baja en la violencia homicida. Reconoció que los hechos generaron alarma entre la población y aseguró que las investigaciones continuarán para determinar quiénes participaron en los ataques y establecer si existió coordinación entre ellos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.