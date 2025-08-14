PNC justifica operativo en tienda de Puerto Barrios tras denuncias por drogas y hombres armados

Las imágenes del ingreso de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a una tienda de conveniencia ubicada en el bulevar Jerusalén, Puerto Barrios, Izabal, han causado revuelo en redes sociales, donde usuarios han cuestionado el actuar policial. Ante esta situación, la institución aclaró que el operativo se realizó en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de hombres armados y la venta de drogas en el establecimiento.

De acuerdo con la PNC, el procedimiento fue una acción antinarcótica legítima, coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), luego de recibir reportes de vecinos sobre la posible utilización del local como punto de distribución de estupefacientes.

El mismo comercio fue intervenido en noviembre del 2024 durante un operativo similar, cuando se decomisaron cantidades significativas de crack, marihuana, cocaína y un arma de fuego ilegal. Aquella vez, la diligencia concluyó con el cierre del lugar y la captura de dos personas.

Durante el operativo reciente, efectuado la noche del 13 de agosto, fueron detenidos en flagrancia Miguel “G” y Víctor “C”, según el parte oficial.

Se incautaron drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. La Inspectoría General de la PNC verificó el procedimiento, que fue judicializado por la Fiscalía del Ministerio Público (MP), entidad que procesó la escena y secuestró las evidencias.

La PNC reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortó a la población a no dejarse llevar por especulaciones difundidas en redes sociales. Además, hizo un llamado a continuar denunciando cualquier actividad ilícita a través de los canales oficiales.