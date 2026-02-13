PNC rastrea origen y conexión de cámaras ilegales en áreas dominadas por la pandilla del Barrio 18

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga la ubicación y funcionamiento de posibles centros de monitoreo clandestinos en la zona 18 de la capital, luego del retiro de cerca de 40 cámaras de videovigilancia que habrían sido instaladas por estructuras del Barrio 18 para vigilar y controlar el territorio.

De acuerdo con Héctor Noé González Prera, director adjunto de la institución, el sistema descubierto no formaba parte del circuito oficial de seguridad. Su instalación, operación y finalidad están bajo análisis por parte de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en coordinación con el Ministerio Público (MP).

“Estas cámaras no solo monitoreaban movimientos policiales, sino que posiblemente transmitían señales a puntos específicos desde donde se alertaba a los delincuentes sobre patrullajes u operativos”, explicó el funcionario en Prensa Libre Radio.

Las autoridades trabajan en rastrear la conexión de estos dispositivos y establecer si detrás de su implementación hay personal capacitado o incluso empresas colaboradoras.

La PNC no descarta que se trate de un sistema complejo, con capacidad tecnológica para captar imágenes en tiempo real y transmitirlas a distancia. “Estamos analizando la capacidad operativa de cada dispositivo decomisado. Algunas cámaras muestran un nivel de instalación profesional que indica una logística sofisticada”, detalló González Prera.

El objetivo de la investigación es desarticular a los responsables del sistema y dar con los sitios desde donde se controlaban los dispositivos. Las cámaras fueron ubicadas en sectores estratégicos, cerca de puntos de narcomenudeo o zonas de tránsito policial, lo cual habría facilitado el resguardo territorial de pandillas, según la PNC.

Además, las autoridades consideran que estos sistemas también podrían haber servido para detectar a ciudadanos que se acercaban a las autoridades a denunciar delitos.

González Prera reiteró que este hallazgo refuerza la necesidad de actuar de manera articulada con el Ejército de Guatemala y con gobiernos locales. La Municipalidad de Guatemala ha facilitado inspecciones para distinguir qué equipos están legalmente autorizados y cuáles no.

“El retiro de estas cámaras es solo una parte. Lo más importante es localizar los centros de monitoreo que posiblemente siguen operando o fueron desplazados a otras zonas. No se trata solo de individualizar responsables, sino de desmantelar estas redes”, enfatizó el jefe policial.

Las autoridades señalaron que, aunque el foco actual está en la zona 18, la PNC amplía sus investigaciones hacia otras áreas vulnerables del departamento de Guatemala donde podrían existir estructuras similares.

Las autoridades también llamaron a la población a denunciar la instalación irregular de equipos de vigilancia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

