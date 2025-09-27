PNC refuerza presencia en el barrio El Gallito para desarticular estructura de la MS-13

En seguimiento al ataque armado del pasado 24 de septiembre, que dejó como saldo la muerte del agente Cleofás Valery Ortega Guzmán y de dos presuntos delincuentes, la Policía Nacional Civil (PNC) continúa este sábado 27 de septiembre con incursiones en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital.

Agentes de la Comisaría 11, junto a unidades especializadas, desarrollan operativos en calles y avenidas del sector, tras la captura de dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) ocurrida anoche.

Las acciones se ejecutan bajo la dirección del jefe de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, con el objetivo de recuperar el control del área y garantizar la seguridad de los vecinos, según informó la institución.

El pasado 24 de septiembre se efectuaron cateos en viviendas utilizadas por las clicas Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha.

De acuerdo con la PNC, estas diligencias permitieron el decomiso de armas, municiones, droga y otros objetos vinculados a actividades criminales.

Entre lo incautado figuran dos fusiles AR-15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas, 10 pistolas, dos silenciadores, 42 tolvas y más de mil municiones. Además, se encontraron cinco vehículos, una motocicleta, radios portátiles, teléfonos celulares, una máquina para contar dinero y más de un millar de dosis de cocaína y crack.

La institución policial detalló que algunos de los capturados portaban chalecos antibalas y tenían antecedentes por delitos como homicidio, asociación ilícita y portación ilegal de armas. Un presunto pandillero abatido durante el enfrentamiento portaba una pistola, un fusil y chaleco.

Vecinos del barrio han denunciado que mareros intimidan a transeúntes con armas, por lo que las autoridades aseguran que mantendrán presencia en la zona “el tiempo que sea necesario”.

