PNC retira cámaras ilegales en Boca del Monte tras la masacre que dejó siete muertos

Cinco días después del ataque armado que dejó siete personas muertas en Boca del Monte, Villa Canales, la Policía Nacional Civil (PNC) retiró este jueves 30 de julio cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en el sector, las cuales, según las autoridades, eran utilizadas por grupos criminales para monitorear los movimientos de rivales, vecinos y fuerzas de seguridad.

El operativo fue desarrollado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo de la Subdirección General de Tecnología y la Subdirección General de Logística de la PNC.

Durante las diligencias fueron desinstaladas cerca de 30 cámaras colocadas en postes del alumbrado público. Además, agentes efectuaron registros de vehículos y personas como parte de los operativos de prevención y seguridad para detectar el traslado de armas y drogas.

La PNC informó que estas acciones forman parte del reforzamiento de la seguridad en Boca del Monte, debido a los recientes hechos de violencia registrados en esa localidad.

Masacre

El operativo ocurrió cinco días después de que siete personas fueran asesinadas a balazos durante un ataque armado en una vivienda de Boca del Monte.

Según la investigación preliminar, hombres armados irrumpieron en el inmueble, donde se celebraba un cumpleaños, y dispararon contra varios de los asistentes.

Entre las víctimas figuran la creadora de contenido María Eugenia Reyes, conocida en redes sociales como "La Mi Amor", su esposo Francisco Tello y uno de sus hijos, Boris Tello.

Durante el velorio de sus familiares, el creador de contenido Francisco Tello Reyes comentó el ataque aparentemente iba dirigido contra uno de los invitados a la celebración, identificado como Kevin, quien también murió en el hecho.

Tello explicó que él y su hermano Brandon sobrevivieron porque se encontraban en distintas áreas de la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Investigadores de la DEIC junto a la Subdirección General de Tecnología en Boca del Monte, Villa Canales realizan retiro de cámaras de vigilancia que son utilizadas por organizaciones terroristas.



Al momento se han desinstalado 28 cámaras#EstamosCumpliendo#ProtegerYservir pic.twitter.com/aHTS6zMPTS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 30, 2026

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