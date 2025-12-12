PNC utiliza análisis videoforense para avanzar en la investigación de la balacera en San Ángel

Una balacera registrada en la colonia San Ángel, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, es objeto de investigación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que confirmó que las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector captaron momentos clave del ataque.

Según las autoridades, el hecho armado se enmarca en un contexto de enfrentamientos entre bandas criminales que operan en el área metropolitana y otros departamentos del país. La PNC indicó que el caso recibió atención inmediata debido a que la zona cuenta con cobertura de cámaras, lo que permitió activar de forma más rápida los protocolos de seguimiento.

El director de la institución policial explicó que personal especializado en análisis videoforense trabaja en la revisión de las grabaciones con el objetivo de identificar a los responsables del tiroteo. “Las imágenes están siendo evaluadas fotograma por fotograma para establecer rutas de escape, vehículos utilizados e identificar a los agresores”, detalló.

Las autoridades reiteraron que este tipo de hechos responde a disputas entre estructuras vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, y que no se trata de un incidente aislado. En ese sentido, se informó que se mantiene la coordinación con otras instituciones para reforzar la presencia policial y prevenir nuevos actos violentos.

La información recopilada será trasladada al Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes. La PNC aseguró que el uso de tecnología ha sido clave para avanzar en la investigación del hecho registrado en San Ángel y reiteró su compromiso de continuar con el rastreo hasta dar con los implicados.

